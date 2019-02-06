Kokpit Camı Çatlayan THY Uçağı, Trabzon'a Acil İniş Yaptı (Aktüel)
1 saat önce
Kabil seferini yapan Türk Hava Yolları'na (THY) ait yolcu uçağı, havada kokpit camının çatlaması üzerine Trabzon Havalimanı'na acil iniş yaptı.
İSTANBUL- Kabil seferini yapan Türk Hava Yolları
'na (THY
) ait yolcu uçağı, havada kokpit camının çatlaması üzerine Trabzon
Havalimanı'na acil iniş yaptı. 239 yolcu ve 16 mürettebatı bulunan uçakta Afganistan
Dışişleri Bakan Yardımcısı İdris Zamani'nin de olduğu öğrenildi. İstanbul
'dan sabah saatlerinde Afganistan'ın başkenti Kabil'e gitmek üzere 239 yolcu ve 16 mürettebatı ile kalkış yapan THY'ye ait Airbus A330- 300 tipi yolcu uçağının kokpit camı, havada çatladı. Uçak, Trabzon Havalimanı'na acil iniş gerçekleştirdi. Afganistan Dışişleri Bakan Yardımcısı İdris Zamani'nin de bulunduğu uçağın yolcuları, Trabzon Havalimanı'nda bekletiliyor. Yolcular, tahsis edilecek bir uçakla Kabil'e gönderilecek. - Trabzon
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Haber Yayın Tarihi : 06.02.2019 03:07 Kaynak: DHA
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