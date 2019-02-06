Kokpit Camı Çatlayan Yolcu Uçağı Trabzon'a İniş Yaptı

Türk Hava Yollarına (THY) ait, İstanbul'dan Kabil'e hareket eden "97E Çağrı" adlı uçak, Türkmenistan üzerindeyken kokpit camının çatlaması üzerine Trabzon Havalimanı'na iniş yaptı.

Türk Hava Yollarına (THY) ait, İstanbul'dan Kabil'e hareket eden "97E Çağrı" adlı uçak, Türkmenistan üzerindeyken kokpit camının çatlaması üzerine Trabzon Havalimanı'na iniş yaptı.



Trabzon Valiliğinden yapılan açıklamada, TK706 sefer sayılı uçuşu gerçekleştirmek üzere saat 00.45'te İstanbul'dan Kabil'e hareket eden uçağın, Türkmenistan üzerindeyken kokpit camının çatlaması üzerine yönlendirildiği Trabzon Havalimanı'na saat 06.20'de indiği belirtildi.



Toplam 239 yolcu ve 16 mürettebatın bulunduğu uçakta Afganistan siyasi işlerden sorumlu Dışişleri Bakan Yardımcısı İdris Zamani ile eşi ve danışmanının da bulunduğu kaydedilen açıklamada, havalimanında misafir edilen yolcuların THY'nin başka bir uçağıyla saat 14.30'da Kabil'e nakledilecekleri bildirildi.

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