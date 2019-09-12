Kokpite kahve döküldü, 360 yolcusu bulunan uçak acil iniş yaptı
1 saat önce
Atlantik Okyanusu üzerinde uçarken kokpitteki kontrol paneline sıcak kahve dökülen yolcu uçağı acil iniş yapmak zorunda kaldı
Atlantik Okyanusu üzerinde uçarken kokpitteki kontrol paneline sıcak kahve dökülen yolcu uçağı acil iniş yapmak zorunda kaldı.
Almanya'nın Frankfurt şehrinden Meksika'nın Cancun şehrine uçmak için 326 kişiyle havalanan uçak İrlanda'daki Shannon havaalanına indi.
Haber Yayın Tarihi: 12.09.2019 08:15
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