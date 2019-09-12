Son Dakika Haberleri: Kokpite kahve döküldü, 360 yolcusu bulunan uçak acil iniş yaptı
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Kokpite kahve döküldü, 360 yolcusu bulunan uçak acil iniş yaptı

1 saat önce

Atlantik Okyanusu üzerinde uçarken kokpitteki kontrol paneline sıcak kahve dökülen yolcu uçağı acil iniş yapmak zorunda kaldı

Kokpite kahve döküldü, 360 yolcusu bulunan uçak acil iniş yaptı, System.String[]

Atlantik Okyanusu üzerinde uçarken kokpitteki kontrol paneline sıcak kahve dökülen yolcu uçağı acil iniş yapmak zorunda kaldı.


Almanya'nın Frankfurt şehrinden Meksika'nın Cancun şehrine uçmak için 326 kişiyle havalanan uçak İrlanda'daki Shannon havaalanına indi.

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Atlantik Okyanusu, Dünya

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 12.09.2019 08:15 
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