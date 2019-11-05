Son Dakika Haberleri: Kokpite yolcu alan pilota ömür boyu uçuş yasağı
Son Dakika Güncel Kokpite yolcu alan pilota ömür boyu uçuş yasağı

Kokpite yolcu alan pilota ömür boyu uçuş yasağı

7 saat önce

Çin'de kokpite yolcu aldığı ortaya çıkan pilot bir daha uçamayacak.

Kokpite yolcu alan pilota ömür boyu uçuş yasağı, System.String[]

Çin'de kokpite yolcu aldığı ortaya çıkan pilot bir daha uçamayacak.

BBC'nin haberine göre, ocak ayında yerel havayolu şirketi Air Guilin'in, Guilin'den Yangzhou kentine uçuşunda kadın bir yolcu, kokpitte çektirdiği fotoğrafı sosyal medya hesabında paylaştı.

Fotoğrafın internette yayılması üzerine artan tepkiler nedeniyle Air Guilin'den yapılan açıklamada, söz konusu eylemde pilotun güvenlik düzenlemelerini ihlal ettiği ve ömür boyu uçuştan men edildiği belirtildi.

Açıklamada, olayla ilgisi olan diğer personelin de açığa alındığı kaydedildi.

Çin Halk Cumhuriyeti, Pilot, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 05.11.2019 12:24 Kaynak: AA
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Kokpite yolcu alan pilota ömür boyu uçuş yasağı
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