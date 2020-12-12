Köksal Baba'nın hayali gerçek oldu; kırmızı kamyonetine kavuştu - Son Dakika

Köksal Baba'nın hayali gerçek oldu; kırmızı kamyonetine kavuştu

12.12.2020 11:34

Köksal Baba'nın hayali gerçek oldu; kırmızı kamyonetine kavuştu Sosyal medyada 7'den 70'e her kesim insanın beğenisini kazanan Köksal Baba'nın hayatı belgesele taşındı Yaklaşık 10 yıl önce 'Bidanem' isimli çay ocağında sosyal medya serüveni başlayan Köksal Baba bugünlerde çok mutlu Kendine...

Köksal Baba'nın hayali gerçek oldu; kırmızı kamyonetine kavuştu

Sosyal medyada 7'den 70'e her kesim insanın beğenisini kazanan Köksal Baba'nın hayatı belgesele taşındı

Yaklaşık 10 yıl önce 'Bidanem' isimli çay ocağında sosyal medya serüveni başlayan Köksal Baba bugünlerde çok mutlu

TRABZON - Kendine has hareketleriyle kısa sürede sosyal medyada fenomen olmayı başaran ve takipçi sayısı ile bir çok ünlü siyasetçi, sanatçı ve futbolcuyu geride bırakan 'Köksal Baba' lakaplı Köksal Bektaşoğlu hayali olan kırmızı kamyonete kavuştu. Birçok kesiminin sosyal medya üzerinden tanıdığı Trabzonlu 45 yaşındaki Köksal Bektaşoğlu namı diğer 'Köksal Baba'nın hayatı belgesele taşındı.

Sosyal medya fenomeni olma yolunda ilerlemesi 10 yıl önce Trabzon'un Ortahisar ilçesi Çömlekçi mahallesinde 'Bidanem' isimli çay ocağında başlayan Köksal Baba, Türkiye'nin ve dünyanın bir çok yerinde takip ediliyor. 'Köksal Baba'nın her şeyiyle yakında ilgilenen ve bugünlerde sevilen bir isim olmasına destek olan Süleyman Köse'nin girişimleriyle Bektaşoğlu için belgesel hazırlandı. Yönetmenliğini Koray Söğüt'ün yaptığı, Köksal Bektaşoğlu'nun hayatını konu alan kısa metrajlı belgesel film sosyal medyada kısa sürede binlerce kişi tarafından izlendi. İzleyenlere duygu dolu anlar yaşatan belgeselde Köksal Baba'nın can dostu Süleyman Köse, arkadaşı Richard, aşkı Ayşe ve hayali olan kırmızı kamyonete yer verildi.

Annesinin vefatından sonra babasının kırmızı kamyonetiyle dağ tepe dolaşan ve babasının da vefatıyla bir boşluğa düşen Köksal Baba, bu belgesel ile hayaline kavuştu. Babasından hatıra kalan kırmızı kamyonetin sorunlardan dolayı kardeşleri tarafından satılmasına üzülen Bektaşoğlu'nun hayalini gerçekleştirmek için kolları sıvayan Süleyman Köse, Köksal Baba'ya sürpriz yaptı. Can dostu Süleyman Köse, onun en büyük hayali olan kırmızı kamyoneti Köksal Baba'nın evinin önüne getirdi. Kırmızı kamyoneti gördüğünde eve girerek, babasının ile annesinin fotoğrafını ve yıllardır sakladığı oyuncak kırmızı kamyoneti alan Köksal Baba, 'Ayşem' yazılı kamyonete binerek babasının ve annesinin fotoğrafını dikiz aynasına astı. Köksal Baba, kırmızı kamyonette en çok sevdiği şarkı olan Erkan Ocaklı'dan 'Ayşem' isimli şarkıyı açarak Süleyman Köse ile birlikte en büyük hayalini gerçekleştirmiş oldu.

Takipçi sayısı 1 milyonu geçti

Sinirlendiğinde yumruklarını kullanan Köksal Baba'nın doğal davranışları herkesin beğenisini kazanıyor. 1 milyonu geçen takipçi sayısında bir çok ünlü yıldızı geride bırakan sosyal medya fenomeni Bektaşoğlu'nun can dostu Süleyman Köse belgesel filminde Köksal Baba'yı anlattı. Köksal Bektaşoğlu'nun 'Köksal baba' lakabının nasıl ortaya çıktığından kırmızı kamyonet hayaline kadar birçok detayı izleyenler ile paylaşan Köse, yaklaşık 10 yıldır Köksal Baba ile beraber olduklarını belirterek, "Çömlekçi mahallesindeki dükkanımın önünden geçiyordu. Önünü kestim. 'Nereye gidiyorsun' dedim cevap vermedi. Dükkandan içeriye aldım. 'Niye böylesin' dedim. Bugünkü gününe şükürler olsun o zamanlar hiç konuşmuyordu. Ağzından laf alamazdık. Çay ister misin dedim yine bir şey demedi. Ayaklarını gösterdi. Ayakkabı mı istiyorsun dedim. Kafa salladı. Ayakkabı almaya gittiğimizde arkasında ışık yanan ayakkabıları seçti. Mutlu oldu. Sonra dükkana geçtiğimizde hafif hafif konuşmaya başladı. Köksal dedim ne var ne yok ne yapıyorsun dedim. Konuşmadı. Köksal ne oldu dedim. Masaya vurarak bana bundan sonra 'baba' diyeceksin dedi. Hareketleri, tavırları yeri bir geliyor bir araba alıyorsun ona çocuk gibi. Yeri geliyor bana bazı kelimeler söylüyor ben şaşırıyorum. En çok sevdiği şarkı Erkan Ocaklı'dan Ayşem şarkısı. Bu şarkıyı günde 10 defa dinleriz" dedi.

"Onun aşkı da, Ayşe'si de, Fatma'sı da, dünyası da o kırmızı kamyonet"

En büyük hayalinin Köksal Baba'nın kırmızı kamyoneti olduğunu dile getiren Süleyman Köse, "Annesi rahmetli olduktan sonra babasının kırmızı bir kamyoneti vardı. Babası şoför koltuğunda kendisini yanında yayla, köy her tarafı gezerdiler. Köksal babada bir hatırası var. Babası rahmetli olduktan sonra bu araba kimse kullanmadığı için kardeşleri satmış durumunda kaldı. Bunu her zaman söylüyordu. Allah nasip ederse bir şekilde bu arabayı alacağız. Arkasına karpuzu yükleyeceğiz. Ben arabayı süreceğim Köksal baba 'karpuz var karpuz' diye bağıracak. Karpuz satacağız. Onun aşkı da, Ayşe'si de, Fatma'sı da, dünyası da o kırmızı kamyonet. Hastalığıyla ilgili doktorlar gittik. Kimse hastalığı ile ilgili telaffuz edipte kimse açık ve net şudur diyemedi. Bu gibi insanların 35-40 yaş arası yaşadığını söyledi. Ben bir anda duygulandım. Benim en büyük hayalim ve Allah inşallah onu bana nasip eder ölmeden kırmızı kamyoneti Köksal babanın evinin önüne çekeceğim. Ondaki o mutluluğu yaşayacağım. Yaşamadan Allah bana ölmeyi nasip etmesin. Köksal benim hem kardeşim, hem babam, hem ağabeyim kısacası herşeyim. Ölene kadar Köksal baba için elimden ne geliyorsa fazlasını yapmaya çalışacağım" diye konuştu.

"Ayşe pastanede çalışıyordu; 11. gün bizim yüzümüzden işten ayrıldı"

Çekilen videolarda Köksal Baba'nın yumruklarının hedefi olan 'Richard' lakaplı Necati Kekeş ise Köksal Baba'nın aşkı olan 'Ayşe' hikayesini anlattı. Kekeş, "Mahallede bir pastane vardı. Orada Ayşe diye bir kız çalışıyordu. Börek yemeye gittiğimde Köksal da oradaydı. Kız Köksal ile beraber sohbet ediyordu. Köksal 'bu kız ne kadar güzel alacağım onu' dedim. Köksal orada kızdı. Kız orada 10 gün çalıştı 11. gün bizim yüzümüzden işten ayrıldı. Köksal sonra gelip bana saldırdı. Köksal beni sever ama yan yana geldiğimiz zaman bana saldırır" ifadelerini kullandı.

Belgeselde yer verilen bir başka isim ise Çömlekçi mahallesindeki esnaflardan Ahmet Kıvanç oldu. En çok izlenilen videolara dükkanı ile ev sahipliği yapan Ahmet Kıvanç da, "Biz kendi aramızda gülerken o anlar Türkiye'nin bir anda gündemine oturdu. Videoları çekmeye devam ettik. Kameradan anlamayız doğal bir şekilde davrandık" şeklinde konuştu.

Köksal Baba'nın hayali gerçek oldu; kırmızı kamyonetine kavuştu
Köksal Baba'nın hayali gerçek oldu; kırmızı kamyonetine kavuştu
Köksal Baba'nın hayali gerçek oldu; kırmızı kamyonetine kavuştu
Köksal Baba'nın hayali gerçek oldu; kırmızı kamyonetine kavuştu

Çömlekçi, Medya, Baba, Çay, Genel, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Genel Köksal Baba'nın hayali gerçek oldu; kırmızı kamyonetine kavuştu - Son Dakika


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