Köksal Ekinci'den Spica'nın Sesi
26.01.2021 17:16
Köksal Ekinci albümün isim şarkısı için "Spica, gökyüzünün en parlak yıldızlarından biri ve temsil ettiği değerlerle de birçok sanat eserine ilham veren, derin anlamlar taşıyan bir şans yıldızı.
Köksal Ekinci albümün isim şarkısı için "Spica, gökyüzünün en parlak yıldızlarından biri ve temsil ettiği değerlerle de birçok sanat eserine ilham veren, derin anlamlar taşıyan bir şans yıldızı. Romantik dönem akımından etkiler taşıyan bu şarkımla, dinleyenleri o çok özlediğimiz, filmlerdeki gibi romantik aşkların yaşandığı zamanlara ve modern bir valse davet ediyor" diyor.
Spica'nın Sesi'nde yedi şarkı yer alıyor. Albümün prodüktörlüğünü Alper Gemici üstleniyor.
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