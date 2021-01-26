Köksal Ekinci'den Spica'nın Sesi - Son Dakika

Köksal Ekinci'den Spica'nın Sesi

26.01.2021 17:16
Köksal Ekinci'den Spica'nın Sesi, System.String[]

Köksal Ekinci albümün isim şarkısı için "Spica, gökyüzünün en parlak yıldızlarından biri ve temsil ettiği değerlerle de birçok sanat eserine ilham veren, derin anlamlar taşıyan bir şans yıldızı.

Köksal Ekinci albümün isim şarkısı için "Spica, gökyüzünün en parlak yıldızlarından biri ve temsil ettiği değerlerle de birçok sanat eserine ilham veren, derin anlamlar taşıyan bir şans yıldızı. Romantik dönem akımından etkiler taşıyan bu şarkımla, dinleyenleri o çok özlediğimiz, filmlerdeki gibi romantik aşkların yaşandığı zamanlara ve modern bir valse davet ediyor" diyor.

Spica'nın Sesi'nde yedi şarkı yer alıyor. Albümün prodüktörlüğünü Alper Gemici üstleniyor.

Köksal Ekinci'den Spica'nın Sesi

Ekinci, Magazin, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Son Dakika Magazin Köksal Ekinci'den Spica'nın Sesi - Son Dakika Magazin


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