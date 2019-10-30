Köksal: Sürdürülebilir büyüyen bir ekonomi, tasarrufla mümkün
1 saat önce
FODER Yönetim Kurulu Başkanı Atilla Köksal, Dünya Tasarruf Günü 31 Ekim nedeniyle tasarruf verilerini yorumladı.
FODER Yönetim Kurulu Başkanı Atilla Köksal, Dünya Tasarruf Günü 31 Ekim nedeniyle tasarruf verilerini yorumladı.
Haber Yayın Tarihi: 30.10.2019 05:07
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