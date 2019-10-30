Son Dakika Haberleri: Köksal: Sürdürülebilir büyüyen bir ekonomi, tasarrufla mümkün
Son Dakika Ekonomi Köksal: Sürdürülebilir büyüyen bir ekonomi, tasarrufla mümkün

Köksal: Sürdürülebilir büyüyen bir ekonomi, tasarrufla mümkün

1 saat önce

FODER Yönetim Kurulu Başkanı Atilla Köksal, Dünya Tasarruf Günü 31 Ekim nedeniyle tasarruf verilerini yorumladı.

Köksal: Sürdürülebilir büyüyen bir ekonomi, tasarrufla mümkün, System.String[]

FODER Yönetim Kurulu Başkanı Atilla Köksal, Dünya Tasarruf Günü 31 Ekim nedeniyle tasarruf verilerini yorumladı.

Dünya Tasarruf Günü, Ekonomi

Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi: 30.10.2019 05:07 
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