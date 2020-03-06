Köksal Toptan Avrasya Üniversitesi'ni gezdi - Son Dakika
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Köksal Toptan Avrasya Üniversitesi'ni gezdi

6 saat önce

Avrasya Üniversitesi Mütevelli Heyet Başkanı Ömer Yıldız'ın daveti, Diplomasi Kulübü'nün organizasyonu ile "Yeni Dünya Düzeni ve Türkiye" konulu konferansı vermek için Trabzon'a gelen eski meclis başkanı, Kamu Görevlileri Etik Kurulu Başkanı Köksal Toptan Avrasya Üniversitesi yerleşkelerini...

Köksal Toptan Avrasya Üniversitesi'ni gezdi, System.String[]

Avrasya Üniversitesi Mütevelli Heyet Başkanı Ömer Yıldız'ın daveti, Diplomasi Kulübü'nün organizasyonu ile "Yeni Dünya Düzeni ve Türkiye" konulu konferansı vermek için Trabzon'a gelen eski meclis başkanı, Kamu Görevlileri Etik Kurulu Başkanı Köksal Toptan Avrasya Üniversitesi yerleşkelerini ziyaret etti.


Toptan ilk olarak Ömer Yıldız Yerleşkesini ardından sırayla Pelitli, Kaşüstü ve Yomra Yerleşkelerini ziyaret etti. Ziyaretlere Mütevelli Heyet Başkanı Ömer Yıldız, Rektör Prof. Dr. Kenan İnan, Genel Sekreter Gülay Yeniçeri ve bazı akademisyenler eşlik etti. Ömer Yıldız Yerleşkesinde laboratuvarları gezen Toptan, akademisyenlerden de bilgi aldı. Öte yandan Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Yavuz Özoran laboratuvarları ziyaret eden Toptan'a Avrasya Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi ve Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu'nun eğitim alt yapısı hakkında bilgi verdi. Pelitli Yerleşkesinde saha çalışması yapan Harita Kadastro Bölümü öğrencilerinin etkinliğine katılan Toptan, son olarak yeni açılan henüz eğitimin başlamadığı Kaşüstü Yerleşkesini'de ziyaret etti. Yarı olimpik yüzme havuzu, kapalı spor salonu ve birçok sosyal tesise de sahip yerleşkede mimar ve mühendislerden bilgi aldı.


Avrasya Üniversitesi Mütevelli Heyet Başkanı Ömer Yıldız ziyaret hakkında bilgi verdi. Yıldız "Diplomasi Kulübümüzün isteği ile eski meclis başkanımız, Kamu Görevlileri Etik Kurulu Başkanımız Sayın Köksal Toptan'ı üniversitemizde ağırlamaktan onur duyuyoruz. Başkanımız ülkemizin son elli yılında her kademede kamu görevi üslenmiş, örnek devlet adamlığıyla her kesimin takdirini kazanmıştır. Öğrencilerimiz inşallah başkanımızın deneyimlerinden en iyi şekilde yararlanacaklardır" dedi.


Köksal Toptan'ın konuşmacı olacağı "Yeni Dünya Düzeni ve Türkiye" konulu konferans 7 Mart 2020 Cumartesi günü saat 14: 00'da Avrasya Üniversitesi Ömer Yıldız Yerleşkesi'nde düzenlenecek. - TRABZON

Köksal Toptan, Ömer Yıldız, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 06.03.2020 10:40 Kaynak: İHA
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