Kokteylleri robot hazırlayacak - Son Dakika
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Kokteylleri robot hazırlayacak

6 saat önce

İzmir'de faaliyet gösteren bir mühendislik firması tarafından tasarlanan robot, Antalya'da Hotel, Restoran, Cafe (HORECA) Buluşması kapsamında ANFAŞ tarafından düzenlenen 31. Uluslararası Konaklama ve Ağırlama Ekipmanları ile 27.

Kokteylleri robot hazırlayacak, System.String[]

İzmir'de faaliyet gösteren bir mühendislik firması tarafından tasarlanan robot, Antalya'da Hotel, Restoran, Cafe (HORECA) Buluşması kapsamında ANFAŞ tarafından düzenlenen 31. Uluslararası Konaklama ve Ağırlama Ekipmanları ile 27. Uluslararası Gıda ve İçecek İhtisas fuarlarında öne çıkan yenilikçi ürünler arasında yer aldı.

Fuarda ilk kez görücüye çıkan ve yapay zeka teknolojileri kullanılarak 35 çeşit kokteyli hazırlayabiliyor olmasıyla dikkati çeken robot, turizm ve gıda sektörünün ihtiyaç ve beklentilerine çözüm üreten yenilikçi ürün konseptiyle sektör temsilcilerinin beğenisini kazandı.

Üretimi yapan firmanın Satış ve İş Geliştirme Müdürü Gizem Gülbent Bozkır, AA muhabirine yaptığı açıklamada, sektörün beklentileri doğrultusunda Ar-Ge çalışmaları yürüttüklerini, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı onaylı robotik makineler tasarladıklarını söyledi.

Ar-Ge merkezlerindeki 70 mühendisin eğlenceli bir ortamda farklı inovatif projeler üzerine çalıştığını belirten Bozkır, sektöre ve insanlara faydalı ürünler geliştirmenin kendilerini de mutlu ettiğini dile getirdi.

Kokteyl hazırlayan robotun da bunlardan biri olduğunu anlatan Bozkır, "Yaklaşık bir yıldır üzerinde çalıştığımız bir projeydi, bu fuarda lansmanını yapıyoruz. Gurur verici şekilde gayet güzel çalışan robot barmenimiz oldu. Hizmet sektöründe de artık robotları bol bol göreceğiz." diye konuştu.

"Müşteriler kendileri ayarlayabiliyor"

Robotun müşterinin siparişini tablet üzerinden aldığını aktaran Bozkır, şu bilgileri verdi:

"Robotumuz, 30-35 kokteyl düzenleyebiliyor. Yani 35 kokteyli kendi hafızasına alıyor. Karıştırıcısına, istenen içeceğin oranına göre yukarıdan dolumunu yapıp, içerisine buzunu koyup, miksleyip, limon da kesip içine atan ve sonra bardağa boşaltan bir sisteme sahip. Yaklaşık 1-1,5 dakika içinde servisi hazır halde içeceğini müşteriye sunabiliyor. Müşteriler tek bir tuşla istediği içeceği hazırlatıyor. Karışıma hangi içecekten ne kadar konulacağını da müşteriler isterse kendileri ayarlayabiliyor."

Gizem Gülbent Bozkır, sektör temsilcileriyle ilk kez buluşan robotun her kesimden büyük ilgi gördüğünü kaydetti.

Robotun çalışmaya başlamasıyla etrafından toplanan fuar katılımcılarının ellerindeki cep telefonlarıyla robotu görüntülediğini aktaran Bozkır, "Özellikle 5 yıldızlı otellerden ve farklı alanlardan önemli ölçüde talep var. Pazarı görmek için geldik ve güzel bir tabloyla karşılaştık. Birkaç ay içinde seri üretime geçebileceğimizi gördük. Satış fiyatı konsept olarak 80 bin avro olacak." şeklinde konuştu.

Antalya, İzmir, Teknoloji, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 22.01.2020 11:32 Kaynak: AA
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