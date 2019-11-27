Son Dakika Haberleri: Kökü çürüyen büyük ağaç otomobilin üzerine devrildi
Son Dakika Güncel Kökü çürüyen büyük ağaç otomobilin üzerine devrildi - Son Dakika

Kökü çürüyen büyük ağaç otomobilin üzerine devrildi

6 saat önce

Kökü çürüyen büyük ağaç otomobilin üzerine devrildi.

Kökü çürüyen büyük ağaç otomobilin üzerine devrildi

Kökü çürüyen büyük ağaç otomobilin üzerine devrildi

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Haber Yayın Tarihi: 27.11.2019 08:03 Kaynak: DHA
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