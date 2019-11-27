Son Dakika › Güncel › Kökü çürüyen büyük ağaç otomobilin üzerine devrildi - Son Dakika
Kökü çürüyen büyük ağaç otomobilin üzerine devrildi
6 saat önce
Kökü çürüyen büyük ağaç otomobilin üzerine devrildi.
Haber Yayın Tarihi: 27.11.2019 08:03 Kaynak: DHA
Kökü çürüyen büyük ağaç otomobilin üzerine devrildi
Alman otomotiv devi Audi, 9 bin 500 kişiyi işten çıkaracak Su kanalına uçan otomobili bıraktı, kaybolan altınlarını aradı Şehit kardeşinin tazminatıyla ev almak isterken parasını kaptırdı Doktor rapor veremeyeceğini söyleyince küfür etti, yetmedi kafa attı