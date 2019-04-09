Koku Dünyasında Yolculuk

Türkiye'de 58 yıldır esans üretimi konusunda bayrağı başarıyla taşıyan MG International Fragrance Company ve Türkiye'nin lider pazarlama dergisi Marketing Türkiye üst düzey pazarlama iletişimi profesyonellerini C Level Club etkinliğinde bir araya getirdi.

Marketing Türkiye tarafından üst düzey pazarlama iletişimi profesyonelleri için kurulan bilgilendirme ve networking platformu C Level Club, MG International Fragrance Company ile bu yılın üçüncü buluşmasını 27 Mart'ta gerçekleştirdi. MG'nin Gebze'deki 20 bin metrekarelik alan üzerine kurulu, 50 bin metrekarelik tesisinde düzenlenen "Kokunu Keşfet" buluşmasına aralarında Renault, Fiat, Kiğılı, İstanbul Moda Akademisi, Aromsa ve Zorlu Enerji'nin de bulunduğu Türkiye'nin önde gelen markaların üst düzey pazarlama iletişimi profesyoneli katıldı. Davetliler arasında ressam İsmail Acar, müzisyen Berdan Mardini gibi sanat dünyasından isimler de yer aldı.

"İnsan burnu 1 trilyon koku alıyor''

Açılış konuşmasını Marketing Türkiye Genel Yayın Yönetmeni Günseli Özen'in yaptığı C Level Club buluşmasının moderatörlüğünü MG International Fragrance Company Kurumsal İletişim Müdürü Duygu Beşbıçak üstlendi.

Katılımcılar hayatını kokuya adamış uzman ve parfümörlerin anlatımıyla kokunun gizemli dünyasında yolculuğa çıktı. MG International Fragrance Company Kıdemli Şef Parfümörü Jorge Lee'nin parfümün nasıl tasarlandığını anlattığı atölyede, Doç. Dr. Yener Girişken nöro pazarlama yöntemlerinden bahsetti. MG International Fragrance Company Pazarlama Ekibi'nden Koray Sevinç ise geleceğin koku trendlerini anlattı. Buluşmanın en dikkat çekici bölümlerinden biri de kokunun anne karnından sonra nasıl geliştiğini ve bir kişinin koku alamadığı zaman nelerden mahrum kaldığını anlatan Doç. Dr. Aytuğ Altundağ'ın konuşmasıydı. Altundağ insan burnunun 1 trilyon koku aldığını belirterek bu kokuların nasıl geliştiğinden bahsetti.

Kokunun cazibesine kapıldılar!

Konuşmalar sonrasında katılımcılar "Kokunu Keşfet" atölyesiyle ruhlarına en uygun kokuyu keşfetme imkanı buldu. Jorge Lee'den koku notalarıyla ilgili bilgi alan davetliler, kendilerine hitap eden akorları seçerek kendilerine özgü bir koku üretti. Atölye sonunda davetliler hem kendi kokularına hem de koku dünyasının gizemli bilgilerine sahip oldu. Yarım saat sürmesi planlanan koku atölyesi katılımcıların kokulara yoğun ilgisi ve soruları nedeniyle 1,5 saat sürdü. Etkinlik sonunda davetlilere MG International Fragrance Company Genel Müdür Yardımcısı Bülent Konca tarafından sertifikaları verildi.

Marketing Türkiye ve MG International Fragrance Company müşteri deneyimini tasarlamak, yönetmek ve yükselen pazarlama disiplininin nasıl doğru kullanılacağı konularında vizyon yaratmak amacıyla düzenlenen Deneyim Tasarımı ve Yönetimi Zirvesi'nde 28 Mayıs'ta tekrar bir araya gelecek.