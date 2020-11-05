"Koku kaybı akupunktur ile ortadan kaldırılabilir" - Son Dakika

"Koku kaybı akupunktur ile ortadan kaldırılabilir"

05.11.2020 11:12

Koku alma duyusu gribal enfeksiyonlarla geçici olarak kayboluyor.

Koku alma duyusu gribal enfeksiyonlarla geçici olarak kayboluyor. Ancak koronavirüste bu kayıp uzun süreli olabiliyor. Halk arasında 'koku kaybı' olarak bilinen anozminin akupunturla tedavi edilebileceğini belirten Akupunktur Uzmanı Dr. Serhat Koran, "Sinir sistemi hastalıkları, beyin tümörleri, enfeksiyonlar, burun içindeki polipler, depresyon ve koronavirüs anozmiye neden olabilir. Akupunktur tedavisi, koronavirüsün vücutta bırakabileceği koku ya da tat alamama, kronik ağrılar ve psikolojik kalıcı hasarların oluşmasını engeller" dedi.

Medipol Mega Üniversitesi Hastanesi'nden Fitoterapi ve Akupunktur Uzmanı Dr. Serhat Koran, halk arasında koku kaybı olarak bilinen anozminin akupunkturla tedavi edilebileceğini belirterek önemli açıklamalarda bulundu. Dr. Koran, anozminin birçok hastalığın belirtisi olarak ortaya çıktığına dikkati çekerek, "Bu hastalıklar arasında sinir sistemi hastalıkları ve beyin tümörleri olduğu gibi burun içindeki polipler, depresyon ve anksiyete gibi psikolojik hastalıklar da yer almaktadır. Ancak geçici anozminin en sık nedeni basit gribal enfeksiyonlardır. Modern tıpta psikolojik ve fiziksel temelleri olabilen koku ve tat kaybının kesin nedeni bulunamadı ve bunun için maalesef yeterli tedavi geliştirilemedi. Diğer yandan Geleneksel ve Tamamlayıcı Tedavi yöntemi olan akupunktur koronavirüs dahil olmak üzere birçok hastalığa bağlı oluşabilen anozmi tablosunda etkili sonuçlara ulaşabiliyor" dedi.

KORONAVİRÜS BELİRTİSİ DE OLABİLİR

Koronavirüsün de anozmiye neden olabileceğini belirten Dr. Koran, şöyle devam etti:

"Gribal enfeksiyonlarda koku ve tat alamama durumu genellikle burun akıntısı, ateş, öksürük gibi şikayetlerin en alevli olduğu birkaç günlük süre içerisinde görülür, sonrası kaybolur. Ancak koronavirüse bağlı enfeksiyondaki durum birkaç gün olabileceği gibi aylarca hatta daha uzun sürebilir. Koronavirüse bağlı koku ve tat kaybı hastalığın şiddetinden bağımsız olup hastanın tek şikayeti koku ve tat kaybı da olabilir. Bunun nedeni tam olarak bilinmemekle beraber koronavirüs enfeksiyonunun tetiklediği anksiyete gibi psikolojik bir zemin de olabilir, koku duyusundan sorumlu olfaktör sinirin etkilenmesi ya da bu sinirin uyarılarının başladığı ya da bittiği hücrelerdeki etkilenmeler de olabilir."

BAĞIŞIKLIĞI DESTEKLER, KALICI HASARLARI ENGELLER

Dr. Koran, akupunkturdaki felsefenin; kişinin psikolojik, zihinsel ve fiziksel olarak iyilik haline gelmesi olduğuna değinerek, sözlerini şöyle noktaladı:

"Yani akupunktur tedavisi ile koronavirüs hastalığı öncesi ve sonrası tüm süreçte hastaya ruhsal ve fiziksel destek sağlanır. Vücudumuzdaki sinir, kalp, dolaşım, solunum sistemleri ve psikolojik durum başta olmak üzere tüm organ ve dokularımızın daha dayanıklı, daha dirençli olması sağlanır. Bu anlamda akupunktur tedavisi hem koronavirüs enfeksiyonu öncesi vücudumuzun direncini destekler hem de hastalık sürecinde koronavirüs ile savaşımızda bize destek olur. Ayrıca virüsün vücutta bırakabileceği koku ya da tat alamama, kronik ağrılar, depresyon ve anksiyete gibi psikolojik kalıcı hasarların da oluşmasını engeller. Koronavirüs enfeksiyonu sonrası anozmi durumunda hastadan hastaya değişmekle beraber yaklaşık 6 seans akupunktur uygulanır ve koku/tat duyusu büyük oranda geri kazanılır. Akupunktur tedavisindeki başarı hastanın yaşı ve var olan diğer kronik hastalıkların durumuna göre değişiklik gösterebilir. Ancak en zorlu hastalar da bile belli düzeyde koku duyusu geri kazanılabilir."


Koku kaybı akupunktur ile ortadan kaldırılabilir

Koronavirüs, Depresyon, tat, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel 'Koku kaybı akupunktur ile ortadan kaldırılabilir' - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Torosların derin dondurucusu Akseki obrukları, peynir üreticilerinin doğal hava deposu oldu Azerbaycan "Karabağ'ın kalbi Şuşa" kentini kuşattı! Kent merkezine son 5 kilometre kaldı Kıyafetine yapılan eleştiriyi kaldıramadı, kendisine "Gay gibi giyinmişsin" diyen şahsı tabancayla vurdu PKK'nın füzeli hain saldırısında şehit sayısı 3'e yükseldi İzmir'deki depremle ilgili gözaltına alınan müteahhitlerin ifadesi ortaya çıktı: Biz o zamanın şartlarına göre inşaatı yaptık Netflix'in yeni Türk dizisi 'Bir Başkadır'ın ilk fragman yayınlandı Başkanlık seçimlerinde sona gelindi! Trump ve Biden'ın başkan olabilmesi için olası senaryolar netleşti Yıldız Tilbe'nin Avrupa Müzik şirketine açtığı dava reddedildi
Bir garip olay! Hırsızlara karşı iş yerinin önüne bağladığı köpeği çalındı Bir garip olay! Hırsızlara karşı iş yerinin önüne bağladığı köpeği çalındı         
10:25
Barış Sitesi'nin yapımında çalışan inşaat işçisi: İlk depremde yıkılacağını biliyorduk Barış Sitesi'nin yapımında çalışan inşaat işçisi: İlk depremde yıkılacağını biliyorduk         
10:18
65 saat sonra enkazdan kurtarılan Elif'in depremin simgesi olan karesini fırsata dönüştürdüler! Tepkiler çığ gibi 65 saat sonra enkazdan kurtarılan Elif'in depremin simgesi olan karesini fırsata dönüştürdüler! Tepkiler çığ gibi         
09:54
Sadakatsiz'e damga vuran sahne! Aldatan eşinden intikam almak için yakın arkadaşıyla birlikte oldu Sadakatsiz'e damga vuran sahne! Aldatan eşinden intikam almak için yakın arkadaşıyla birlikte oldu         
09:31
Okul masraflarını karşılamak için bulaşık yıkadığı iş yerinde tacize uğradı: İntihar edecek duruma geldim Okul masraflarını karşılamak için bulaşık yıkadığı iş yerinde tacize uğradı: İntihar edecek duruma geldim         
08:56
Doğa kendi kendini tedavi ediyor! 1 yıl önce küle dönen alan yeniden yeşermeye başladı Doğa kendi kendini tedavi ediyor! 1 yıl önce küle dönen alan yeniden yeşermeye başladı         
08:27
Piknik yapan vatandaşlar nesli tükenmek üzere olan su samuru görüntüledi Piknik yapan vatandaşlar nesli tükenmek üzere olan su samuru görüntüledi         
08:24
Bakan Koca'dan Bakan Koca'dan "Ayda" eleştirilerine yanıt: 3 yaşındaki bir çocuğa hayata dönüş anında soru acaba nasıl sorulmalıydı?         
08:18
Hayvan sevgisini abartan çift, 30 metrekarelik evde 164 köpek ile yaşıyor Hayvan sevgisini abartan çift, 30 metrekarelik evde 164 köpek ile yaşıyor         
04:39
Oğlunun kaza yaptığı haberini alan baba kalp krizinden öldü Oğlunun kaza yaptığı haberini alan baba kalp krizinden öldü         
03:33
ABD başkanlık seçiminde son düzlüğe girildi! Biden, Michigan'ı da kazandı ABD başkanlık seçiminde son düzlüğe girildi! Biden, Michigan'ı da kazandı         
00:59
Leipzig, evinde Paris Saint Germain'i 2-1 mağlup etti Leipzig, evinde Paris Saint Germain'i 2-1 mağlup etti         
00:51
Güzel model Brenda Patea: Alexander Zverev'den hamileyim Güzel model Brenda Patea: Alexander Zverev'den hamileyim         
19:43
İngiliz perakende devi Marks & Spencer, 94 yıl sonra ilk kez zarar etti İngiliz perakende devi Marks & Spencer, 94 yıl sonra ilk kez zarar etti         
17:03
Kasap kardeşler sokak ortasında bıçak ve satırla öldürüldü Kasap kardeşler sokak ortasında bıçak ve satırla öldürüldü         
15:35
Seçimlerin bıçak sırtı olduğu ABD'de başkan adayı Joe Biden yaptığı gafla dünyaya rezil oldu Seçimlerin bıçak sırtı olduğu ABD'de başkan adayı Joe Biden yaptığı gafla dünyaya rezil oldu         
14:52
Yol kenarında dilenirken görülen eski NBA oyuncusu Delonte West rehabilitasyon ile hızla iyileşiyor Yol kenarında dilenirken görülen eski NBA oyuncusu Delonte West rehabilitasyon ile hızla iyileşiyor         
14:07
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 5.11.2020 11:34:04. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: "Koku kaybı akupunktur ile ortadan kaldırılabilir" - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei