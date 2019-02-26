Koku Paniğinin Yaşandığı Alan Havadan Görüntülendi
6 dakika önce
İstanbul Tuzla'da koku paniğinin yaşandığı alan ve yapılan çalışmalar havadan görüntülendi.
İstanbul Tuzla
'da koku paniğinin yaşandığı alan ve yapılan çalışmalar havadan görüntülendi. Tuzla İçmeler
Mahallesi'nde sabah saatlerinde koku yayıldığı ihbarı üzerine itfaiye ve AFAD
ekipleri harekete geçmişti. Ekipler kanalizasyonu kontrol ederken, panik yaşanan alan havadan görüntülendi. Görüntülerde itfaiye ve AFAD ekiplerinin çalışmaları görülüyor.
(İHA)
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Haber Yayın Tarihi : 26.02.2019 10:11 Kaynak: İHA
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