Son Dakika Haberleri: Koku Paniğinin Yaşandığı Alan Havadan Görüntülendi

Koku Paniğinin Yaşandığı Alan Havadan Görüntülendi

6 dakika önce

İstanbul Tuzla'da koku paniğinin yaşandığı alan ve yapılan çalışmalar havadan görüntülendi.

İstanbul Tuzla'da koku paniğinin yaşandığı alan ve yapılan çalışmalar havadan görüntülendi. Tuzla İçmeler Mahallesi'nde sabah saatlerinde koku yayıldığı ihbarı üzerine itfaiye ve AFAD ekipleri harekete geçmişti. Ekipler kanalizasyonu kontrol ederken, panik yaşanan alan havadan görüntülendi. Görüntülerde itfaiye ve AFAD ekiplerinin çalışmaları görülüyor.

(İHA)

»  »      Haber Yayın Tarihi : 26.02.2019 10:11 Kaynak: İHA

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