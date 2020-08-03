Koku ve kirliliği bitirecek proje bu ay tamamlanıyor - Son Dakika

Koku ve kirliliği bitirecek proje bu ay tamamlanıyor

Manda Çayı'nın İzmir Körfezi ile buluştuğu bölgede, İZSU Genel Müdürlüğü tarafından üç aşamalı bir rehabilitasyon projesi hayata geçiriliyor.

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Manda Çayı'nın İzmir Körfezi ile buluştuğu bölgede, İZSU Genel Müdürlüğü tarafından üç aşamalı bir rehabilitasyon projesi hayata geçiriliyor. Çalışma kapsamında önce dere tabanında biriken çamur tabakası temizleniyor, ardından zemin, kaya dolgu ve betonla kaplanıyor. Temiz su akışını sağlamak içinse sirkülasyon pompaları ve boru hattı kuruluyor. Bu ay içinde tamamlanacak proje sayesinde hem su ve görüntü kirliliği ortadan kalkacak hem de koku sorunu bitecek.

İzmir Büyükşehir Belediyesi İZSU Genel Müdürlüğü, kent genelindeki derelere yönelik temizlik çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Derelerdeki periyodik temizliklerin yanı sıra İzmir Körfezi'ne dökülen Manda Çayı'nda ise özel bir proje hayata geçiriliyor. Manda Çayı'nın İzmir Adalet Sarayı önünden geçerek denizle buluştuğu noktada kapsamlı bir iyileştirme projesi uygulanıyor. Geçmiş yıllarda Meles ve Arap derelerinde yapılan düzenlemelerin ardından Manda Çayı'nın da rehabilite edilmesiyle kent merkezinden Körfez'e kirlilik taşıyan derelerin sonuncusu da kontrol altına alınacak. Tarihi proje bu ay içinde tamamlanmış olacak.

80 yıllık çamur tabakası kaldırılıyor

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, kirlilik ve koku sorununu bitirecek çalışmaları incelemek üzere proje alanına giderek İZSU Genel Müdürü Aysel Özkan'dan bilgi aldı. Başkan Soyer, daha yaşanabilir bir kent ve temiz bir çevre adına büyük önem taşıyan proje için emeği geçenlere teşekkür etti. Başkan Soyer'e çalışma hakkında bilgi veren yetkililer, Manda Çayı'nın ağzında biriken yüksekliği 7 metreye yaklaşan çamurdan numuneler alınarak laboratuvarlarda analiz ettirildiğini, alt katmanlardan alınan çamurun en az 80 yıllık olduğunun ortaya çıktığını söyledi.

Manda Çayı'nda bir ilk

İzmir'de konut ve iş merkezlerinin en yoğun olduğu ilçeler arasındaki Bayraklı'da yüksek tempoda devam eden çalışmalarda, İZSU ekipleri gün doğumundan, güneş batana kadar kesintisiz mesai yapıyor. Tarih boyunca körfeze toprak ve çamur taşıyan Manda Çayı'nda ilk kez bu kadar kapsamlı bir çalışma yürütüldüğünü belirten İZSU Genel Müdürlüğü Dereler Bakım Şube Müdürü Onur Emrah Yıldız, yapılan kalıcı ıslah çalışmasıyla, koku sorununun ortadan kalkacağını söyledi. Bölgedeki çalışmaların 60 personel, 26 kamyon ve 11 iş makinesi ile devam ettiğini vurgulayan Yıldız, "Hem görüntü hem de çevre sağlığı açısından çok önemli bir çalışmayı tamamlamak üzereyiz" diye konuştu.

Pompalarla deniz suyu basılacak

Ağustos ayı içinde tamamlanması hedeflenen çalışmalar kapsamında, İZSU ekipleri ortalama 6-7 metre yüksekliğe ulaşmış çamuru çıkardıktan sonra zemine 200-400 kg ağırlıktaki taş bloklar döşüyor ve üzerini betonla kaplıyor. Yağışsız mevsimlerde dere yatağında biriken durgun suların neden olduğu kirlilik ve koku sorununun çözümü için Manda Çayı'nın körfezle buluştuğu noktadan itibaren sirkülasyon pompaları kuruluyor. 1 kilometrelik boru hattıyla denizden alınan temiz su dereye verilecek. Toplamda 13 bin metrekarelik bir alanda yürütülen çalışmalarda, zeminden 60 bin metreküp çamur çıkarılarak, 5 bin 800 metrekarelik bir alana ise zemin betonu dökülecek. Bu çalışmalarla birlikte Körfez'e kirlilik ve çamur taşıyan kent merkezindeki derelerin en önemlisi kontrol altına alınmış olacak. Manda Çayı projesinin Körfez temizliğine önemli katkıları olması bekleniyor. - İZMİR

İzmir Su Ve Kanalizasyon İdaresi, Körfez, İzmir, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 03.08.2020 11:00

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Koku ve kirliliği bitirecek proje bu ay tamamlanıyor - Son Dakika
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