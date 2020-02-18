Kokular geldi, evinde ölü bulundu - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Kokular geldi, evinde ölü bulundu - Son Dakika

Kokular geldi, evinde ölü bulundu

6 saat önce

Bursa'nın İnegöl ilçesinde evinde yalnız yaşayan bir kişi ölü bulundu.

Kokular geldi, evinde ölü bulundu, System.String[]

Bursa'nın İnegöl ilçesinde evinde yalnız yaşayan bir kişi ölü bulundu.


Alınan bilgiye göre, olay Kemalpaşa Mahallesi Adnan Menderes Bulvarı'ndaki 4 katlı apartmanda yaşandı. 3. kattaki dairede tek başına yaşayan 65 yaşındaki Sedat S.'den haber alamayan komşuları evden gelen kokular üzerine durumu polis ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen ekipler kapıyı açtıklarında talihsiz adamının cansız bedeniyle karşılaştılar. Kriminal polis olay yerinde inceleme yaparken, savcının talimatıyla yaşlı adamın cansız bedeni morga kaldırıldı. - BURSA

Kemalpaşa Mahallesi, İnegöl, Bursa, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 18.02.2020 09:13 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Son Dakika

Günlerdir Müge Anlı'da aranan Dursiye Sağlam'ın sevgilisi tarafından öldürüldüğü ortaya çıktı
19 yaşındaki futbolcu Joseph Trevor, sınıf arkadaşı Megan Newman'a tecavüz edip öldürdü Koronavirüsü ile mücadelede önemli isim hayatını kaybetti Katil zanlısı koca: Eşim kendini öldürdü

Son Dakika Haberleri
14:47 Besteci Tınay, kendisine sözlü tacizde bulunan müzisyeni ifşa etti
11:54 Alegori'nin yeni klibi "Senden sonra" tüm dijital platformlarda!
11:51 Survivor'un 3. bölüm fragmanı yayınlandı! Adayı sel bastı
14:03 Günlerdir Müge Anlı'da aranan Dursiye Sağlam'ın sevgilisi tarafından öldürüldüğü ortaya çıktı
11:41 Baba olmayı önleyen 10 tehlike!

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 18.02.2020 15:32:20. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Kokular geldi, evinde ölü bulundu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]