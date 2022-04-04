Kökünden sökülen ağaç park halindeki otomobilin üzerine devrildi - Son Dakika
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Kökünden sökülen ağaç park halindeki otomobilin üzerine devrildi

04.04.2022 12:08
Kökünden sökülen ağaç park halindeki otomobilin üzerine devrildi

Çorum'da şiddetli rüzgar nedeniyle kökünden sökülen ağaç park halindeki otomobilin üzerine devrildi.

Çorum'da şiddetli rüzgar nedeniyle kökünden sökülen ağaç park halindeki otomobilin üzerine devrildi.

Olay, Osmancık caddesinde meydana geldi. Kentte etkili olan rüzgar nedeniyle kökünden sökülen ağaç Ulu Camii civarında bir ağacın üzerine düştü. Araçta maddi hasar oluşurken yol trafiğe bir süre trafiğe kapatıldı.

Devrilen çam ağacı belediye itfaiye ekipleri tarafından kesilerek bulunduğu yerden kaldırıldı. - ÇORUM

Kökünden sökülen ağaç park halindeki otomobilin üzerine devrildi
Kökünden sökülen ağaç park halindeki otomobilin üzerine devrildi
Kökünden sökülen ağaç park halindeki otomobilin üzerine devrildi

YORUMLAR
500
Otomobil kamyona arkadan çarptı : 1'i ağır, 2 yaralı Otomobil kamyona arkadan çarptı : 1'i ağır, 2 yaralı ÇORUM'DA 2 ORMAN YANGINI; 11 HEKTAR ALAN ZARAR GÖRDÜ ÇORUM'DA 2 ORMAN YANGINI; 11 HEKTAR ALAN ZARAR GÖRDÜ

Ulu Camii, Osmancık, Çorum, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Kökünden sökülen ağaç park halindeki otomobilin üzerine devrildi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Kökünden sökülen ağaç park halindeki otomobilin üzerine devrildi - Son Dakika
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