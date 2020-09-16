İSTANBUL-Köküne beton dökülen ağaçlar kurtarıldı - Son Dakika

İSTANBUL-Köküne beton dökülen ağaçlar kurtarıldı

Köküne beton dökülen ağaçlar kurtarıldıDoğan GÜNDOĞDU/İSTANBUL, (DHA) ' KİMLİĞİ belirsiz kişiler tarafından toprak kısmına beton dökülen ağaçlar, ekiplerin yaptığı çalışma ile toprakla olan temasları tekrar sağlandı.

Köküne beton dökülen ağaçlar kurtarıldı

Doğan GÜNDOĞDU/İSTANBUL, (DHA) ' KİMLİĞİ belirsiz kişiler tarafından toprak kısmına beton dökülen ağaçlar, ekiplerin yaptığı çalışma ile toprakla olan temasları tekrar sağlandı. Gübre verilerek yaşama döndürülen ağaçların köklerinde zarar gören bölümler de aşılanarak eski haline kavuşturuldu. Bahçelievler Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürü Begüm Kalaycı, 'Beton kütleyi kaldırıyoruz. Ağacımızın kök boğumlarında bir takım yaralanmalar var. Aşı macunu ile yaralanmaları tedavi edeceğiz' dedi.

İki ağacın toprakla bağlantısı olan bölümüne beton dökülmesi sonucu Bahçelievler Belediyesi ekipleri duruma anında müdahale ederek ağaçları tekrar yaşama döndürdüler. Çavuşpaşa Caddesi'nde yaşanan olay ile ilgili ise beton döken kişilerin araştırıldığı ifade edilirken, yaklaşık iki saat süren çalışma ile ağaçların köklerinden beton bölüm kırılarak eski haline döndürüldü. Gübre, toprak yenileme ve sulama ile ağaçların 20 yıl daha yaşayabileceği ifade edildi. Çevredeki esnaflar ise ağaçların bu duruma nasıl geldiğini bilmediklerini ifade etti.

'AĞACIMIZIN KÖK BOĞUMLARINDA BİR TAKIM YARALANMALAR VAR'

Ana caddelerin birinde iki ağacın temeline beton döküldüğünü fark ettiklerini vurgulayan Bahçelievler Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürü Begüm Kalaycı, duruma hızlı bir şekilde müdahale ettiklerini belirterek, 'Ekiplerimizle beraber çalışmalarımıza başladık. Bu çalışmanın mantığı ise beton kütleyi kaldırıyoruz. Ağacımızın kök boğumlarında bir takım yaralanmalar var. Aşı macunu ile yaralanmaları tedavi edeceğiz. Daha sonra gübre ve toprakla kökün havalandırılması ve gelişimini sağlayacak ilaveler yapacağız. Son aşamada sulama ile 20 yaşında olan Ihlamur ve Çınar ağacımızın sağlıklı gelişimine devam etmek için onları bakıma alacağız' diye konuştu.

'BAKIM ÇALIŞMALARIMIZ DEVAM EDİYOR'

Bazı alanlarda bu tip olumsuz durumlarla karşılaşabildiklerini ifade eden Kalaycı, 'Kent yaşamında ağaçların sağlıklı gelişimi devam ettirmeleri zor. Bu konuyla da ilgili olarak bakım çalışmalarımız devam ediyor. Fakat bazı vatandaşlarımız evlerinin önünü kapattığı ve dalların camlara girdiği ya da uydu anten çekmediği gibi değişik bahanelerle bu tip olumsuz durumları yaşatıyorlar bize' dedi.

İki ağacında yaşamlarını kaybetmeleri gibi bir durumun söz konusu olmadığını söyleyen Kalaycı, 1 ay içerisinde sağlıklı bir şekilde yaşamına devam edeceğini ve ağaçların köklerine beton döken vatandaşların ekipler aracılığıyla araştırılacağını sözlerine ekledi.

'GERÇEKTEN SAĞLIKLI BİRİNİN YAPABİLECEĞİ BİR İŞ DEĞİL BU"

Çevrede yaşayan vatandaşlardan Ümran Arslan, 'Bu durum doğaya karşı yapılan bir vahşet. Doğayı resmen katletmek. Kirlenmemesi gereken alanlar leş gibi ve insanlar bunu hep yapıyor. Evimizde böyle mi yapıyoruz' Çöpe koyuyoruz her şeyi ve gidip atıyoruz. Bu ağaçların köküne de beton döken insanların aklı yerinde değil. Gerçekten sağlıklı birinin yapabileceği bir iş değil bu? dedi.

İSTANBUL-Köküne beton dökülen ağaçlar kurtarıldı

Bahçelievler, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 16.09.2020 12:39 - Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel İSTANBUL-Köküne beton dökülen ağaçlar kurtarıldı - Son Dakika

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