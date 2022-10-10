Kökünü Kurutma Operasyonu'nda 132 torbacı tutuklandı - Son Dakika
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Kökünü Kurutma Operasyonu'nda 132 torbacı tutuklandı

10.10.2022 09:46

Kökünü Kurutma Operasyonu'nda 132 torbacı tutuklandı Adana'da İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun bizzat yönettiği operasyonda gözaltına alınan 211 zanlıdan 132'si tutuklanarak cezaevine konulduADANA Adana'da İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun yönettiği uyuşturucu satıcılarına yönelik...

Kökünü Kurutma Operasyonu'nda 132 torbacı tutuklandı

Adana'da İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun bizzat yönettiği operasyonda gözaltına alınan 211 zanlıdan 132'si tutuklanarak cezaevine konuldu

ADANA Adana'da İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun yönettiği uyuşturucu satıcılarına yönelik 'Kökünü Kurutma Operasyonu'nda gözaltına alınan 211 zanlıdan 132'si tutuklandı.

Adana Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Cumhuriyet Savcılığının torbacı diye tabir edilen uyuşturucu satıcılarına yönelik çalışma başlattı. Ekipler, yaklaşık 9 aylık teknik ve fiziki takibin ardından 211 şüpheliyi tespit etti. Çalışmaların tamamlanmasının ardından 4 Ekim gecesi kente gelen İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, 2 bin 37 polis, 12 özel harekat ekibi, 1 helikopter, 1 İHA ve 22 narkotik köpeğinin katıldığı 'Kökünü Kurutma Operasyonu'nu bizzat yönetti. Operasyon için harekete geçen ekipler, 196 ayrı adrese yaptığı eş zamanlı baskınlarda 211 şüpheli gözaltına alındı. Yapılan aramalarda ise 28 kilo 232 gram esrar, bin 95 uyuşturucu hap, 236 gram metamfetamin, 190 gram eroin, 165 gram bonzai, 69 kök Hint keneviri, ruhsatsız 31 tabanca, 10 pompalı tüfek ve 1 Kalaşnikof tüfek ele geçirdi. Şüpheliler, sağlık kontrolünden geçirildikten sonra emniyete götürüldü. Operasyon anları hem havadan hem de karadan görüntülendi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 211 şüpheliden 132'si çıkarıldıkları mahkemece tutuklanırken, 23'ü adli kontrol şartı, 56'sı ise savcılık talimatıyla tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

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Son dakika 3. sayfa: İBB çalışanları cenaze götürdü, esrar getirirken yakalandı Son dakika 3. sayfa: İBB çalışanları cenaze götürdü, esrar getirirken yakalandı Son dakika haber: İBB'den cenaze nakil aracında uyuşturucu yakalanmasına ilişkin soruşturma Son dakika haber: İBB'den cenaze nakil aracında uyuşturucu yakalanmasına ilişkin soruşturma Adana haberleri: Adana Ticaret Borsası Adana haberleri: Adana Ticaret Borsası
Kaynak: İHA

Süleyman Soylu, Narkotik, Adana, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Kökünü Kurutma Operasyonu'nda 132 torbacı tutuklandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Kökünü Kurutma Operasyonu'nda 132 torbacı tutuklandı - Son Dakika
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