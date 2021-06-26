İzmir'in Buca ilçesinde Yıldız Mahallesi 206/18 Sokak'taki 3 katlı binada meydana gelen olayda, bahçeden kötü geldiğini fark eden apartman sakinleri, kokunun dayanılmaz hale gelmesinin ardından durumu ekiplere bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen ekipler, yaptıkları kazı sonucu bir kadının cansız bedenine ulaştı.
Araştırmada, kadının aynı binanın zemin katında Ahmet D. ile dini nikahla birlikte yaşayan Emine Ajdorova'nın annesi, Gülistan Aidorova olduğu tespit edildi. Bunun üzerine Emine Ajdorova ile Ahmet D. gözaltına alındı.
Emniyetteki sorgularında şüphelilerden Emine Ajdorova, Ahmet D.'den ayrılmasını isteyen annesini çıkan tartışmada bıçaklayarak öldürdüğünü, Ahmet D.'nin ise olaydan haberinin olmadığını belirtti. İşlemlerinin ardından dün akşam adliyeye sevk edilen şüphelilerden Emina Ajdorova tutuklanırken, Ahmet D. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Kaynak: DHA
Son Dakika › Güncel › Kokunun geldiği yer ekipleri cesede götürdü! Annesini öldürüp, gömen kız tutuklandı - Son Dakika