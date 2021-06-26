Kokunun geldiği yer ekipleri cesede götürdü! Annesini öldürüp, gömen kız tutuklandı - Son Dakika

Kilosu 100 lira! 3 yıl önce 5 dönüm araziye ekti, bu yıl 250 bin lira kazanacak

İzmir'in Buca ilçesinde Yıldız Mahallesi 206/18 Sokak'taki 3 katlı binada meydana gelen olayda, bahçeden kötü geldiğini fark eden apartman sakinleri, kokunun dayanılmaz hale gelmesinin ardından durumu ekiplere bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen ekipler, yaptıkları kazı sonucu bir kadının cansız bedenine ulaştı.

DİNİ NİKAHLI EŞİ VE KIZI GÖZALTINA ALINDI

Araştırmada, kadının aynı binanın zemin katında Ahmet D. ile dini nikahla birlikte yaşayan Emine Ajdorova'nın annesi, Gülistan Aidorova olduğu tespit edildi. Bunun üzerine Emine Ajdorova ile Ahmet D. gözaltına alındı.

ANNESİNİN AYRILMASINI İSTEMİŞ

Emniyetteki sorgularında şüphelilerden Emine Ajdorova, Ahmet D.'den ayrılmasını isteyen annesini çıkan tartışmada bıçaklayarak öldürdüğünü, Ahmet D.'nin ise olaydan haberinin olmadığını belirtti. İşlemlerinin ardından dün akşam adliyeye sevk edilen şüphelilerden Emina Ajdorova tutuklanırken, Ahmet D. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.