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Kokunun geldiği yer ekipleri cesede götürdü! Annesini öldürüp, gömen kız tutuklandı - Son Dakika

Kokunun geldiği yer ekipleri cesede götürdü! Annesini öldürüp, gömen kız tutuklandı

26.06.2021 17:02

İzmir'in Buca ilçesinde bir apartmanın bahçesinden gelen kötü kokular, ekipleri harekete geçirmişti. Kokunun geldiği yeri kazan ekipler, cansız bedenin Kazakistan uyruklu Gülistan Aidorova'ya ait olduğunu belirledi. Olayın ardından gözaltına alınan kadının kızı, annesini bıçaklayarak öldürdükten sonra gömdüğünü ekiplere itiraf etti.

İzmir'in Buca ilçesinde Yıldız Mahallesi 206/18 Sokak'taki 3 katlı binada meydana gelen olayda, bahçeden kötü geldiğini fark eden apartman sakinleri, kokunun dayanılmaz hale gelmesinin ardından durumu ekiplere bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen ekipler, yaptıkları kazı sonucu bir kadının cansız bedenine ulaştı.

Kokunun geldiği yeri kazan ekipler buldu! Annesini öldürüp, gömen kız tutuklandı

DİNİ NİKAHLI EŞİ VE KIZI GÖZALTINA ALINDI

Araştırmada, kadının aynı binanın zemin katında Ahmet D. ile dini nikahla birlikte yaşayan Emine Ajdorova'nın annesi, Gülistan Aidorova olduğu tespit edildi. Bunun üzerine Emine Ajdorova ile Ahmet D. gözaltına alındı.

Kokunun geldiği yeri kazan ekipler buldu! Annesini öldürüp, gömen kız tutuklandı

ANNESİNİN AYRILMASINI İSTEMİŞ

Emniyetteki sorgularında şüphelilerden Emine Ajdorova, Ahmet D.'den ayrılmasını isteyen annesini çıkan tartışmada bıçaklayarak öldürdüğünü, Ahmet D.'nin ise olaydan haberinin olmadığını belirtti. İşlemlerinin ardından dün akşam adliyeye sevk edilen şüphelilerden Emina Ajdorova tutuklanırken, Ahmet D. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kokunun geldiği yer ekipleri cesede götürdü! Annesini öldürüp, gömen kız tutuklandı

İzmir, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Kokunun geldiği yer ekipleri cesede götürdü! Annesini öldürüp, gömen kız tutuklandı - Son Dakika


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