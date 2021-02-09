Kokusu anlaşılmasın diye esrarı balığın altına gizlediler, ancak Cessi'yi atlatamadılar - Son Dakika
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Kokusu anlaşılmasın diye esrarı balığın altına gizlediler, ancak Cessi'yi atlatamadılar

Kokusu anlaşılmasın diye esrarı balığın altına gizlediler, ancak Cessi'yi atlatamadılar

09.02.2021 11:34

NİĞDE'de polisin bir yolcu otobüsünün bagajında narkotik köpeği Cessi ile yapılan aramada, muz kolileri içerisine gizlenmiş 51 kilo 950 gram esrar ele geçirildi.

NİĞDE'de polisin bir yolcu otobüsünün bagajında narkotik köpeği Cessi ile yapılan aramada, muz kolileri içerisine gizlenmiş 51 kilo 950 gram esrar ele geçirildi. Şüphelilerin narkotik köpeklerin uyuşturucunun kokusunu almaması için balıkların altına gizlediği ortaya çıktı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, otoyol gişelerinde durdurduğu yolcu otobüsünde arama yaptı. Narkotik köpeği Cessi, bagajdaki muz kolisine tepki verdi. Yapılan aramalarda kolilerde plaklar halinde 51 kilo 950 gram toz esrar ele geçirildi. Şüphelilerin esrarın kokusunu gizlemek için balıkların altına gizlediği belirlendi. Kolillerin sahibi, yabancı uyruklu yolcu Ö.B. gözaltına alındı. Uyuşturucu ile bağlantısı bulunduğu tespit edilen S.O., M.Ş., V.Ö. de adreslerinde yakalandı.Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden Ö.B. tutuklanırken, diğerleri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.


Kaynak: DHA
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Münir Karaloğlu, Narkotik, Esrar, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kokusu anlaşılmasın diye esrarı balığın altına gizlediler, ancak Cessi'yi atlatamadılar - Son Dakika


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