Kokusu gitti, tadı kaldı balık ve kılçığından makarna - Son Dakika

Kokusu gitti, tadı kaldı balık ve kılçığından makarna

09.10.2020 09:19

Kokusu gitti, tadı kaldı balık ve kılçığından makarna Elazığ'da 3 öğretim üyesinin yaptığı ve bronz madalya kazandığı proje kapsamında balık eti ve kılçık tozundan, hem normal hemde çölyak hastaları için makarna üretilerek patent başvurusu yapıldı Elazığ'da 3 öğretim üyesinin yaptığı ve...

Kokusu gitti, tadı kaldı balık ve kılçığından makarna

Elazığ'da 3 öğretim üyesinin yaptığı ve bronz madalya kazandığı proje kapsamında balık eti ve kılçık tozundan, hem normal hemde çölyak hastaları için makarna üretilerek patent başvurusu yapıldı

ELAZIĞ - Elazığ'da 3 öğretim üyesinin yaptığı ve bronz madalya kazandığı proje kapsamında balık eti ile kılçık tozundan, hem normal hem de çölyak hastaları için makarna üretilerek patent başvurusu yapıldı.

Fırat Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi İşleme Teknolojileri Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Özlem Emir Çoban ve Doç. Dr. Mehmet Zülfü Çoban çifti ile Yaşar Üniversitesi Öğretim üyesi Eylem Ezgi Fadıloğlu farklı bir projeye imza attı. Her kesim tarafından sevilerek tüketilen makarna üzerinden giden 3 öğretim üyesi, balık eti ve kılçığı tozu ile zenginleştirilmiş glutenli- glutensiz makarna üretti. Bu sayede kokusu giden lezzeti kalan balıklı makarna, diğer makarnalardan farklı olarak protein, vitamin, minerallerle açısında daha zengin hale getirildi. Bu sayede balık sevmeyenler bu makarna ile balıkta bulunan vitaminlerden mahrum kalmamasının da hedeflendiği aktarıldı. Ayrıca gerek makarna gerekse su ürünleri işleme sektörünün ürün yelpazesinin genişletilmesine katkı sunan çalışma için ulusal ve uluslararası patent başvurusu yaptı ve TEKNOFEST'te de gümüş madalyaya layık görüldü.

"Çok rahatlıkla makarna içerisinde balığı tüketebileceksiniz"

Makarnanın her yaştan ve kültürden insanların severek tükettiği bir gıda maddesi olduğunu belirten Doç. Dr. Özlem Emir Çoban, "Özellikle son yıllarda çalışan insanların sayısının artması, öğrencilerin evlerde kalmasıyla hızlı ve kolay tüketilebilir gıdalar daha talep görüyor. Bu ürünlerden biri olan makarna da bizim çıkış noktasıdır. Beslenme uzmanları bu gıdaların karbonhidrat miktarlarının fazla olmasından dolayı dikkat edilmelerinden yanadır. Sağlık açısından zengin gıdalara doğru bir talep oluştu. Balık eti de dünya sağlık örgütün açıklamalarına göre sağlıklı gıdalar arasında yer alan bir gıdadır. Çünkü protein oranı yüksek. Omega3 ve 6 bakımından oldukça zengindir. Vitamin ve mineraller açısından da oldukça destekleyicidir. Aynı zamanda balık eti, kılçığıyla birlikte tüketildiği zaman mineral bakımından oldukça zengin bir besin öğesidir. Balık eti bu kadar sağlıklı olmasına rağmen insanlar bazı nedenlerden dolayı tüketmiyorlar. Bunların başında kokusu, ayıklama gibi nedenler oluyor. Bu üründe böyle bir zahmete girilmeyecek çünkü çok rahatlıkla makarna içerisinde balığı tüketebileceksiniz. Eliniz değmenden kokusuna maruz kalmadan o besin maddesinden yararlanmış olacaksınız" dedi.

"Balığın kokusu gitti, lezzeti kaldı"

Dünyada hem ekonomik hem de sağlık açısından balık tüketiminin önemli bir rolü olduğuna da değinen Çoban, "Gelişmiş olan ülkelerde gıda sektörleri, protein açığını kapatmak için gıdalar içerisine protein takviyeleri yapmaktadır. Bunlar için argelere yüklü miktarda paralar harcamaktadır. Bizimde bu ürünümüzün yenilikçi ve sağlıklı olduğunu düşünüyoruz. Çünkü bu ürünle birlikte balık tüketmeyen insanlara balığı severek tükettirmek istiyoruz. Aynı zamanda gelişim çağında olan çocuklar için balık eti ve balık kılçığı ile zenginleştirilmiş makarnanın yararlı bir gıda olacağını düşünüyoruz. Gluten tüketemeyen çölyak hastaları da bu ürünü güvenle ve sağlıklı bir şekilde tüketebileceklerdir. Aynı zamanda bu ürünle birlikte makarna ve su ürünleri sektörü için farklı bir ürün çıkacaktır. Ürünümüz kokusuzdur. Yediğiniz zaman lezzetini alabilirsiniz ama kokusundan rahatsızlık duymayacaksınız" diye konuştu.

Kokusu gitti, tadı kaldı balık ve kılçığından makarna
Kokusu gitti, tadı kaldı balık ve kılçığından makarna
Kokusu gitti, tadı kaldı balık ve kılçığından makarna
Kokusu gitti, tadı kaldı balık ve kılçığından makarna
Kokusu gitti, tadı kaldı balık ve kılçığından makarna
Kokusu gitti, tadı kaldı balık ve kılçığından makarna
Kokusu gitti, tadı kaldı balık ve kılçığından makarna
Kokusu gitti, tadı kaldı balık ve kılçığından makarna
Kokusu gitti, tadı kaldı balık ve kılçığından makarna
Kokusu gitti, tadı kaldı balık ve kılçığından makarna
Kokusu gitti, tadı kaldı balık ve kılçığından makarna
Kokusu gitti, tadı kaldı balık ve kılçığından makarna
Kokusu gitti, tadı kaldı balık ve kılçığından makarna
Kokusu gitti, tadı kaldı balık ve kılçığından makarna
Kokusu gitti, tadı kaldı balık ve kılçığından makarna

Çölyak Hastalığı, Elazığ, Patent, Balık, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Kokusu gitti, tadı kaldı balık ve kılçığından makarna - Son Dakika

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