Kokusu ve rengiyle hayran bırakan lavanta tarlaları yaygınlaşıyor

Trakya Tarımsal Araştırma Enstitüsü Müdürü Doç. Dr. Adnan Tülek, kokusu ve rengiyle kendisine hayran bırakan lavanta tarlalarının her yıl katlanarak arttığını söyledi.

Tülek, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Türkiye'de 11 bin 900, Trakya'da ise 2 bin 300 dekar lavanta ekiminin yapıldığını söyledi.

Lavantanın 10 yılın üzerinde bir ekonomik ömrü olduğunu, ilk yıl değil ama ikinci yıldan itibaren ekonomik verim elde edildiğini aktaran Tülek, "Gerek diğer ülkelerdeki çalışmalar gerekse ülkemizdeki verilere bakıldığında lavanta ekili alandan dekar başına 4-12 kilogram uçucu yağ elde ediliyor. Tabii hasat sonrası en önemli verilerden biri de elde edilen uçucu yağın kalitesidir. Türkiye'deki üretimden kaliteli lavanta yağı elde ediliyor." dedi.

Tülek, lavanta üretiminin bölgemizde özellikle Bulgaristan'da yoğun yapıldığını belirterek, şöyle devam etti:

"Fiyatlama yıllara göre değişebiliyor ancak lavanta yağının ortalama litresi 80 avro civarında. Lavanta uçucu yağına ülkemizde parfümeri ve kozmetik sanayinden çokça talep var. Bu nedenle Türkiye'de lavanta ekim alanları da katlanarak artıyor. Örneğin bu yıl Edirne'de 322 dekara lavanta ekildi, geçen yıl 155 dekar civarındaydı. Önümüzdeki sezon ekim yapmayı planlayan daha fazla üreticimiz var."

Türkiye'de yoğun olarak Isparta, Edirne, Çanakkale, Kırklareli ve Tekirdağ'ın da aralarında bulunduğu çeşitli illerde üretim yapıldığını aktaran Tülek, Bulgaristan, Fransa, İspanya ve İtalya'nın dünyada lavanta üretiminde önde gelen ülkeler olduğunu vurguladı.

Türkiye'nin yılda yaklaşık 1 ton lavanta ihraç ettiğini, 5 ton da talep nedeniyle ithal ettiğini aktaran Tülek, yaklaşık 3 yıl içerisinde ülkenin kendi kendine yetecek seviyede lavanta üretebileceğini kaydetti.

"Hedefimiz en kaliteli yağı çıkartmak"

Edirne'nin Orhaniye köyünde lavanta eken Selin Deniz de üretime iki yıl önce başladıklarını anlattı.

Bu konuda en kaliteli üretimi yapmak için çok araştırma yaptığını vurgulayan Deniz, "Geleneksel ve sürdürülebilir tarım yöntemlerini birleştirerek bu işe giriştik. Hedefimiz en kaliteli yağı çıkartmak. Ürettiğimiz bu yağ, yeni doğan bebeklerde dahi kullanılıyor. Hiçbir şekilde ilaçlı tarım yapmıyoruz." ifadelerini kullandı.

Üretici Yasin Deniz ise 5,5 dönümlük arazide lavanta üretimi gerçekleştirdiklerini, hedeflerinin gelecek yıl 20 dönümlük arazide lavanta üretmek olduğunu söyledi.

Bu arada, Trakya Tarımsal Araştırma Enstitüsünün verilerine göre bölgede lavanta ekili alanlar şöyle: