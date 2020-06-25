Kokusu ve rengiyle hayran bırakan lavanta tarlaları yaygınlaşıyor - Son Dakika

Trakya Tarımsal Araştırma Enstitüsü Müdürü Doç. Dr. Adnan Tülek, kokusu ve rengiyle kendisine hayran bırakan lavanta tarlalarının her yıl katlanarak arttığını söyledi.

Tülek, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Türkiye'de 11 bin 900, Trakya'da ise 2 bin 300 dekar lavanta ekiminin yapıldığını ifade etti.

Lavantanın 10 yılın üzerinde bir ekonomik ömrü olduğunu, ilk yıl değil ama ikinci yıldan itibaren ekonomik verim elde edildiğini belirten Tülek, "Gerek diğer ülkelerdeki çalışmalar gerekse ülkemizdeki verilere bakıldığında lavanta ekili alandan dekar başına 4-12 kilogram uçucu yağ elde ediliyor. Tabi hasat sonrası en önemli verilerden biri de elde edilen uçucu yağın kalitesidir. Türkiye'deki üretimden kaliteli lavanta yağı elde ediliyor." dedi.

Tülek, lavanta üretiminin Bulgaristan'da yoğun yapıldığını anlatarak, şöyle devam etti:

"Fiyatlanma yıllara göre değişebiliyor ancak ortalama litresi 80 avro civarında. Lavanta uçucu yağına ülkemizde parfümeri ve kozmetik sanayinden çokça talep var. Türkiye'de lavanta ekim alanları katlanarak artıyor. Örneğin bu yıl Edirne'de 322 dekar lavanta ekimi var, bir önceki yıl 155 dekar civarındaydı. Önümüzdeki sezonda ekim yapmayı planlayan daha fazla üreticilerimiz var."

Türkiye'de yoğun olarak Isparta, Edirne, Çanakkale, Kırklareli ve Tekirdağ'ın da aralarında bulunduğu çeşitli illerde üretim yapıldığını aktaran Tülek, Bulgaristan, Fransa, İspanya ve İtalya'nın dünyada lavanta üretiminde önde gelen ülkeler olduğunu dile getirdi.

Türkiye'nin yılda yaklaşık 1 ton lavanta ihraç ettiğini, 5 ton da talep nedeniyle ithal ettiğini aktaran Tülek, yaklaşık 3 yıl içerisinde ülkenin kendi kendine yetecek seviyede lavanta üretebileceğini kaydetti.

Tülek, lavanta tarlalarına kurulan buharlı distilasyon ünitesinde elde edilen yağın parfümeri ve kozmetik sanayinde ya da kurutulmuş lavanta çiçeklerinin aktarlarda ekonomik olarak değer bulduğunu belirtti.

"Hedefimiz en kaliteli yağı çıkartmak"

Edirne'nin Orhaniye köyünde lavanta üretimi yapan Selin Deniz de üretime iki yıl önce başladıklarını anlattı.

Bu konuda en kaliteli üretimi yapmak için çok araştırma yaptığını vurgulayan Deniz, "Geleneksel ve sürdürülebilir tarım yöntemlerini birleştirerek bu işe giriştir. Hedefimiz en kaliteli yağı çıkartmak. Ürettiğimiz bu yağ, yeni doğan bebeklerde dahi kullanılıyor. Hiç bir şekilde ilaçlı tarım yapmıyoruz." ifadelerini kullandı.

Üretici Yasin Deniz ise 5,5 dönümlük arazide lavanta üretimi gerçekleştirdiklerini söyledi.

Hedeflerinin gelecek yıl 20 dönümlük arazide lavanta üretmek olduğunu anlatan Deniz, mor tarlalara fotoğrafçıların da ilgi gösterdiğini kaydetti.