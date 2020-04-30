Kokuteli'de jandarmadan uyuşturucu operasyonu - Son Dakika

Araçtaki şüpheliler; R.T, H.B, D.Z, M.K. ve A.Z. gözaltına alındı. Haklarında adli işlem başlatılan şüphelilere 15 bin 750 lira ceza uygulandığı belirtildi.

Şüphelilerin üzerinde ve araçta yapılan aramada 70 gram eroin ele geçirildi.

İlçe Jandarma Komutanlığı ile Kızılcadağ Jandarma Karakol Komutanlığı ekipleri, uyuşturucu madde ticareti yaptıkları öne sürülen şüphelilerin bulunduğu aracı Antalya- Denizli kara yolu Kızılcadağ Mahallesi mevkisindeki kontrol noktasında durdurdu.

Korkuteli ilçesinde jandarma ekipleri, uyuşturucu ticareti yaptıkları iddia edilen 5 şüpheliyi gözaltına aldı.

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