Üye Girişi
"Kokuyor" diye şikayet edilen evden 1 römork dolusu çöp çıktı - Son Dakika

"Kokuyor" diye şikayet edilen evden 1 römork dolusu çöp çıktı

18.06.2021 10:31

"Kokuyor" diye şikayet edilen evden 1 römork dolusu çöp çıktı Osmaniye'nin Düziçi ilçesinde akli dengesi yerinde olmadığı iddia edilen emekli Orman Muhafaza Memuru Baki G.

"Kokuyor" diye şikayet edilen evden 1 römork dolusu çöp çıktı

Osmaniye'nin Düziçi ilçesinde akli dengesi yerinde olmadığı iddia edilen emekli Orman Muhafaza Memuru Baki G., sokaktan topladığı çöpü evinde biriktirdi

OSMANİYE - Osmaniye'nin Düziçi ilçesinde akli dengesi yerinde olmadığı iddia edilen bir vatandaş sokaktan topladığı çöpleri evinde biriktirdi. Mahalle sakinlerinin şikayeti üzerine eve gelen ekipler gördükleri manzara karşısında şok olurken, temizlenen evden 1 römork dolusu çöp çıktı.

Cumhuriyet Mahallesi'nde ikamet eden emekli orman muhafaza memuru Baki G. (68), iddiaya göre geçirdiği rahatsızlıktan dolayı sokaktan çöp toplama alışkanlığı edindi. Baki G., eline geçirdiği çöpü evinde biriktirdi. Havaların ısınmasıyla birlikte müstakil evden kötü kokular geldiği yönünde mahalle sakinlerinden yoğun şikayetler alan Düziçi Belediyesi, inceleme yapmak üzere adrese zabıta ekipleri gönderdi. Eve girdiklerinde gördükleri manzara karşısında gözlerine inanamayan ekipler, Temizlik İşleri Müdürlüğü'nden destek istedi. Evin her odasında biriken çöpleri evden çıkartan ekipler, şahsın alışkanlığından dolayı evin kısa sürede çöple dolacağını ifade ettiler.

Evde biriken çöplerin temizlendikten sonra evin yıkanıp dezenfekte edildiğini söyleyen Düziçi Belediyesi Zabıta Müdürü Ömer Saygılı, "Cumhuriyet Mahallesi'nde yoğun şikayet aldığımız bir adrese geldik. Adreste oturan vatandaşın emekli orman muhafaza memuru olduğunu öğrendik. Sonradan geçirdiği bir hastalıktan dolayı akli dengesini kaybettiğini sokaklardan çöp toplayarak evinde biriktirdiğini tespit ettik. Komşuların da belediyeye verdiği müracaatları da değerlendirerek Temizlik İşleri Müdürlüğü ile ortak olarak evde biriken çöpleri boşaltıyoruz. Yaklaşık 3 yıldır bu şekilde, her yıl boşaltmak zorunda kaldık. Bu evi üçüncü kez boşaltmamız. Bu son olmayacak. Şahsın akli dengesi yerinde değil. Sabah evden çıkıyor akşam evine geliyor gelirken de sokaklarda bulduğu çöpleri evine getirerek evinde biriktiriyor. Gerek gıda maddesi olsun gerekse başka maddeler olsun yoğun bir koku yaptığı için koşular rahatsız olmuş. Dolayısıyla rahatsız olan komşularda belediyemize müracaat ederek rahatsızlıklarını beyan ediyorlar. Biz de evde biriken çöpleri temizliyoruz. Temizledikten sonra yıkıyoruz daha sonra dezenfekte yapıp ilaçlıyoruz" diye konuştu.

Kokuyor diye şikayet edilen evden 1 römork dolusu çöp çıktı
Kokuyor diye şikayet edilen evden 1 römork dolusu çöp çıktı
Kokuyor diye şikayet edilen evden 1 römork dolusu çöp çıktı
Kokuyor diye şikayet edilen evden 1 römork dolusu çöp çıktı

Cumhuriyet Mahallesi, Osmaniye, Zabıta, Emekli, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel 'Kokuyor' diye şikayet edilen evden 1 römork dolusu çöp çıktı - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Polisler ile HDP'li Beştaş arasında çadır tartışması çıktı: Silahlı saldırgan içeri girip cinayet işliyor, siz çadırı koruyorsunuz 12:02 Polisler ile HDP'li Beştaş arasında çadır tartışması çıktı: Silahlı saldırgan içeri girip cinayet işliyor, siz çadırı koruyorsunuz Karısının patronuna şantaj yaptı! Tüm parasına el koyup, götürdüğü ormanda zorla senet imzalattı 11:52 Karısının patronuna şantaj yaptı! Tüm parasına el koyup, götürdüğü ormanda zorla senet imzalattı Son Dakika! Anayasa Mahkemesi raportörü, HDP'ye kapatma iddianamesinin kabulünü talep etti 11:42 Son Dakika! Anayasa Mahkemesi raportörü, HDP'ye kapatma iddianamesinin kabulünü talep etti
İşletmeler nefes alacak! Yapılandırma ile 135 bin liralık borcun 54 bin lirası silinecek 11:41 İşletmeler nefes alacak! Yapılandırma ile 135 bin liralık borcun 54 bin lirası silinecek Edis'in şarkısıyla kendinden geçti! İrem Derici o anlarını sosyal medyada paylaştı 11:03 Edis'in şarkısıyla kendinden geçti! İrem Derici o anlarını sosyal medyada paylaştı Taşa 10:33 Taşa "Tecavüz ediliyorum" yazan küçük kızın annesi, olayın ardından şoka girdi
Cinsiyet değiştirme ameliyatı olan genç yaşamını yitirdi! Bir de not yazdırmışlar 10:31 Cinsiyet değiştirme ameliyatı olan genç yaşamını yitirdi! Bir de not yazdırmışlar 1 ton 650 kilogramlık dev kurbanlık görenleri hayrete düşürüyor 10:17 1 ton 650 kilogramlık dev kurbanlık görenleri hayrete düşürüyor

Son Dakika Haberleri
12:02 Son Dakika! HDP il binasına girerek bir kişiyi öldüren saldırgan tutuklandı
12:01 Polisler ile HDP'li Beştaş arasında çadır tartışması çıktı: Silahlı saldırgan içeri girip cinayet işliyor, siz çadırı koruyorsunuz
11:48 AFAD Başkanı Taşdelen'den tedirgin eden uyarı: Böcek istilası söz konusu olabilir
11:42 Son Dakika! Anayasa Mahkemesi raportörü, HDP'ye kapatma iddianamesinin kabulünü talep etti
11:40 İşletmeler nefes alacak! Yapılandırma ile 135 bin liralık borcun 54 bin lirası silinecek
11:40 Yeni Puyol, Çağlar Söyüncü olacak! Barcelona, milli futbolcu için harekete geçti
11:39 Eşini öldürdü, çalılıklar arasında saklanırken yakayı ele verdi
11:01 Altın güne yükselişle başladı! Gram fiyatı 499 lira seviyesinden işlem görüyor
10:58 Dolar güne düşüle başladı! 8,65'ten işlem görüyor
10:57 Fenerbahçe'de yeni teknik adam seçimden sonra açıklanacak
Son Dakika! HDP il binasına girerek bir kişiyi öldüren saldırgan tutuklandı Son Dakika! HDP il binasına girerek bir kişiyi öldüren saldırgan tutuklandı         
12:03
Bekçi, çeşmenin başında bekleyen köpeğe eliyle su içirdi! O görüntüler, yürekleri ısıttı Bekçi, çeşmenin başında bekleyen köpeğe eliyle su içirdi! O görüntüler, yürekleri ısıttı         
11:53
AFAD Başkanı Taşdelen'den tedirgin eden uyarı: Böcek istilası söz konusu olabilir AFAD Başkanı Taşdelen'den tedirgin eden uyarı: Böcek istilası söz konusu olabilir         
11:48
Yeni Puyol, Çağlar Söyüncü olacak! Barcelona, milli futbolcu için harekete geçti Yeni Puyol, Çağlar Söyüncü olacak! Barcelona, milli futbolcu için harekete geçti         
11:41
Eşini öldürdü, çalılıklar arasında saklanırken yakayı ele verdi Eşini öldürdü, çalılıklar arasında saklanırken yakayı ele verdi         
11:39
PTT'de yeni dönem balşıyor: İstanbul'da elektrikli skuter ile dağıtım yapacak PTT'de yeni dönem balşıyor: İstanbul'da elektrikli skuter ile dağıtım yapacak         
10:51
İl Sağlık Müdürü Memişoğlu: İstanbul'da aşılama Temmuz başında bitecek, bayramı bayram gibi yaşayacağız inşallah İl Sağlık Müdürü Memişoğlu: İstanbul'da aşılama Temmuz başında bitecek, bayramı bayram gibi yaşayacağız inşallah         
10:33
Açıklama yapmak zorunda kaldı! HDP saldırısında öldürülen Deniz Poyraz'ın yerine onun fotoğrafını kullandılar Açıklama yapmak zorunda kaldı! HDP saldırısında öldürülen Deniz Poyraz'ın yerine onun fotoğrafını kullandılar         
10:21
Berat Albayrak ve eşi aylar sonra bir düğünde görüntülendi Berat Albayrak ve eşi aylar sonra bir düğünde görüntülendi         
09:14
Raporu Cumhurbaşkanı Erdoğan'a sunacaklar! Bahçeli'den seçim için 3 şart Raporu Cumhurbaşkanı Erdoğan'a sunacaklar! Bahçeli'den seçim için 3 şart         
08:48
İBB Meclisi'ni, CHP'li Fahrettin Kayhan'ın 15 Temmuz iddiası karıştırdı: AK Partili Göksu kürsüye yürüdü İBB Meclisi'ni, CHP'li Fahrettin Kayhan'ın 15 Temmuz iddiası karıştırdı: AK Partili Göksu kürsüye yürüdü         
08:23
Erkan Petekkaya, Kırmızı Oda'ya veda etti: Siz olmasaydınız rolü öyle oynayamazdım Erkan Petekkaya, Kırmızı Oda'ya veda etti: Siz olmasaydınız rolü öyle oynayamazdım         
07:45
"Kadın dediğin hafif ele gelecek" diyen Tuğba Ekinci kırmızı bikinili pozunu paylaştı         
20:12
HDP binasına girerek Deniz Poyraz'ı öldüren saldırgan, kadının cansız bedenini Whatsapp durumunda paylaşmış HDP binasına girerek Deniz Poyraz'ı öldüren saldırgan, kadının cansız bedenini Whatsapp durumunda paylaşmış         
19:26
Aşı tartışması sosyal medyayı ikiye böldü! QNB Finanbank Genel Müdürü'nün maili olay oldu Aşı tartışması sosyal medyayı ikiye böldü! QNB Finanbank Genel Müdürü'nün maili olay oldu         
16:32
40 milyonluk servetini bağışlamış! Yalnız yaşadığı evinde ölü bulunan adam tüm parasını eğitime adamış 40 milyonluk servetini bağışlamış! Yalnız yaşadığı evinde ölü bulunan adam tüm parasını eğitime adamış         
16:12
Ameliyat sonrası göğüslerini gören kadın doktora dava açtı! 100 bin liralık tazminat istiyor Ameliyat sonrası göğüslerini gören kadın doktora dava açtı! 100 bin liralık tazminat istiyor         
15:47
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 18.06.2021 12:08:42. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: "Kokuyor" diye şikayet edilen evden 1 römork dolusu çöp çıktı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement