Kokuyu alan bölge halkı polisi aradı! Kum dolu çuvalın içinde ceset bulundu - Son Dakika
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Kokuyu alan bölge halkı polisi aradı! Kum dolu çuvalın içinde ceset bulundu

29.06.2022 09:49

Muğla'nın Ortakent Mahallesinde bulunan kum yığınından koku geldiğini fark eden vatandaşların ihbarıyla olay yerine gelen polis ekipleri, kum dolu bir çuvalın içinde 1 ay önce öldüğü tahmin edilen çürümeye başlayan erkek cesedi buldu. Cesedin üzerinde kimlik bulunmazken, polis ekipleri katilleri yakalamak için çevredeki güvenlik kameralarını incelemeye aldı.

Muğla'nın Ortakent Mahallesi Üniversite Caddesi'nde kum yığınından koku geldiğini fark eden vatandaşlar, durumu polise bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen ekipler, bölgede yaptıkları incelemede kum yığını altında bir çuvalla karşılaştı.

Kokuyu fark eden vatandaşlar polisi aradı! Kum dolu çuvalın içinden çürümeye başlayan erkek cesedi çıktı

YAKLAŞIK 1 AY ÖNCE HAYATINI KAYBETMİŞ

Kum dolu çuvalda yapılan incelemede çürümeye başlayan ve yaklaşık bir ay önce öldüğü tahmin edilen yetişkin bir erkeğe ait ceset çıktı. Cesedin üzerinden kimlik çıkmadı.

Kokuyu fark eden vatandaşlar polisi aradı! Kum dolu çuvalın içinden çürümeye başlayan erkek cesedi çıktı

POLİS ÇEVREDEKİ GÜVENLİK KAMERALARINI İNCELEMEYE ALDI

Olay yerinde yapılan incelemenin ardından ceset Muğla Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. Olayla ilgili şüpheli veya şüphelileri yakalamak için çalışma başlatan polis ekipleri, çevredeki güvenlik kameralarını incelemeye aldı.

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Kaynak: AA

Muğla, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Kokuyu alan bölge halkı polisi aradı! Kum dolu çuvalın içinde ceset bulundu - Son Dakika

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SON DAKİKA: Kokuyu alan bölge halkı polisi aradı! Kum dolu çuvalın içinde ceset bulundu - Son Dakika
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