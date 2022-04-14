Kokuyu alan sahili terk etti - Son Dakika
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Kokuyu alan sahili terk etti

14.04.2022 13:57
Kokuyu alan sahili terk etti

Kocaeli'de tonlarca hayvan dışkısı sahil şeridine vurdu, kokuyu alan vatandaşlar ise sahili terk etti.

Kocaeli'de tonlarca hayvan dışkısı sahil şeridine vurdu, kokuyu alan vatandaşlar ise sahili terk etti. Ağır kokusuyla mide bulandıran sahil şeridi, belediye ekipleri tarafından hayvan dışkılarından arındırılmaya çalışılıyor.

Gölcük ve Başiskele ilçesinin üst kısımlarında bulunan hayvan çiftliklerinden dereye bırakıldığı tahmin edilen tonlarca hayvan pisliği, müsilaj sebebiyle günlerce can çekişen Marmara Denizine indi. Sabah saatlerinde Gölcük ilçesinde bulunan Kavaklı Sahili'ne gelen vatandaşlar şerit boyunca hayvan dışkısı olduğunu fark ederek durumu Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'ne bildirdi. Belediye ekipleri, ağır kokusuyla mide bulandıran tonlarca hayvan dışkısını sahilden çıkarmak için çalışma başlattı. İş makinesiyle sahile giren ekipler, kepçe yardımıyla hayvan pisliğini kamyon kasasına doldurdu. Ekiplerin sahildeki çalışmaları sürüyor.

Hayvan pisliğinin, Başiskele ve Gölcük ilçesindeki hayvan çiftliklerinden Kavaklı Sahili'ne akan Beyoğlu Deresi'ne bırakıldığı, dereden de sahile vurduğu ihtimali üzerinde duruluyor.

"TONLARCA HAYVAN PİSLİĞİ VAR"

Sahile balık tutmaya geldiğini söyleyen Muhammet Özel, "Dereye hayvan pisliği dökülmüş. Ağır bir tezek kokusu var. Belediyede yoğun bir çalışma içerisinde, inşallah kısa sürede temizlenir. Sahilde tonlarca hayvan pisliği olduğu tahmin ediliyor" dedi.

Gezintiye çıkmak için sahil şeridini tercih ettiğini belirten Adil Özdemir ise, "Sahilde ağır bir koku var, hayvan pisliklerini gördüm. Hayvan pislikleri sahil şeridini komple kaplamış. Herhalde tonlarca hayvan pisliği var. Nasıl geldi bilemiyorum ama komple sahil şeridini kaplamış. Koku da müthiş derecede fazla. Bunu yapmış olanlar da çevreyi katletmişler, gördüğüm manzara bu. Belediye ekipleri çalışıyor. Sahili temizlemeye başlamışlar. Kamyon kamyon götürüyorlar, herhalde burada tonlarca hayvan pisliği var" ifadelerini kullandı.

(Enes Azmak - Cihan Atik/İHA)

Kokuyu alan sahili terk etti

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Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Başiskele, Kocaeli, Gölcük, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

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