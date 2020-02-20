Kol böreği UNESCO yolunda - Son Dakika
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Kol böreği UNESCO yolunda

7 saat önce

Bursa'da bir börekçi, el açması kol böreğiyle UNESCO somut olmayan miraslar listesine adaylık başvurusu yapacağını açıkladı.

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Bursa'da bir börekçi, el açması kol böreğiyle UNESCO somut olmayan miraslar listesine adaylık başvurusu yapacağını açıkladı.


Bursa'da daha önce dünyanın en uzun kol böreğini yaparak Guinness Rekoru kıran İkizler Börek, şimdi de el açması kol böreğinin UNESCO somut olmayan miraslar listesine girmesi için kolları sıvadı. Nisan ayında düzenlenecek börek festivalinin ardından UNESCO'ya resmi başvuru yapılacak.


İkizler Börek sahibi Hasan Acar, kol böreğinin UNESCO yolculuğunu düzenlediği basın toplantısında anlattı. UNESCO somut olmayan miraslar listesine el açması böreği Bursa'dan sokmak istediklerini ifade eden Acar, "Şimdiye kadar Türkiye'den 17 tane listeye dahil olan ürün var. Böreğimizi 18. olarak listeye sokmak istiyoruz. Baklavamıza sahip çıkamadık. Yunanlılar 'baklava bizim' dedi. İnşallah böreğimize sahip olacağız. Çalışmamızı başlattık. 1,5 yıldır UNESCO Derneği ve İstanbul Üniversitesi Antropoloji Bölümü ile çalışıyoruz. Nisan ayının ilk haftasında festival havasında güzel bir şölen yapmak istiyoruz. Tophane'den Kozahan'a kadar kortej yürüyüşü yapacağız. Kozahan'da börekler açıp dağıtacağız. Festival havasında bunu gerçekleştirip dosyamızı resmi olarak sunacağız. 2. Murat döneminde saraylarda sünnetlerde börek yapıp dağıtıldığını biliyoruz. Binlerce yıldır börek bizim topraklarımızda yapılıyor. Umarım UNESCO'ya kazandırmış oluruz" dedi.


Bursa UNESCO Derneği Başkanı İlker Özaslan da, Türkiye'den 18 tane kültürel mirasın UNESCO'da yer aldığını ifade ederek, "Türkiye'nin somut miras listesinde 78 tane aday adayı var. Bursa'dan da İznik ilçesi bu listede yer alıyor. Türkiye'den UNESCO'da somut olmayan kültürel listede 17 miras ve 111 aday var. Biz de 112'nci adayımız olan böreği listeye sokmak istiyoruz. Bursa kol böreği tarihinin saraydan gelmesi ve el emeği olmasının çok büyük anlamı var. Bunu başarırsak kentimize katkısı büyük olacak" diye konuştu.


Bursa Kent Konseyi Başkanı Şevket Orhan da böreğin böyle bir şekilde tescillenmesinin büyük anlam ifade ettiğini belirterek, İkizler Börek sahibi Hasan Acar'a bir plaket takdim etti. Açılan böreklerden de UNESCO yazıldı. - BURSA

Hasan Acar, Türkiye, Bursa, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 20.02.2020 01:34 Kaynak: İHA
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