Kol naklinden 29 gün sonra parmakları oynatılınca 'Canım acıyor' dedi - Son Dakika

AKDENİZ Üniversitesi (AÜ) Hastanesi'nde Rektör Prof. Dr. Özlenen Özkan ve Prof. Dr. Ömer Özkan tarafından 29 gün önce çift kol nakli gerçekleştirilen Yavuz Ayılmazdır (34), parmaklarını oynatan doktorlara "Canım acıyor" dedi.

Antalya'da geçirdiği beyin kanamasının ardından AÜ Hastanesi'ne kaldırılan, evli ve bir çocuk babası polis memuru Sami Şahin'in beyin ölümü gerçekleşince ailesi, organlarını bağışlama kararı aldı. Sami Şahin'in kolları, 9 yaşındayken dinamit patlaması sonucu ellerini bilek hizasından kaybeden Yavuz Ayılmazdır'a, 29 Haziran'da, 14 saat süren operasyonla nakledildi. Türkiye'nin 5'inci çift kol nakillisi Yavuz Ayılmazdır'ın babası İbrahim Ayılmazdır, oğlunun durumunun çok iyi olduğunu söyleyerek, "Allah'ın izniyle daha da iyi olacak. Tüm doktorlara ve hemşirelere teşekkür ediyorum. Yavuz'a çok iyi bakıyorlar. Ellerinin durumu da çok iyi, dün parmaklarını oynattılar. Doktorlar durumun çok iyi olduğunu söyledi. Parmaklarında his var, muayene sırasında parmaklarını oynatan doktorlarına 'Canım acıyor' dedi. Bugün 29'uncu gün" diye konuştu.