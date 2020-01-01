Kol protezlerine Kamu Denetçiliği Kurumu sayesinde ulaştı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Kol protezlerine Kamu Denetçiliği Kurumu sayesinde ulaştı - Son Dakika

Kol protezlerine Kamu Denetçiliği Kurumu sayesinde ulaştı

6 saat önce

Her iki kolu yüzde 61 engelli vatandaş, protezlerini Kamu Denetçiliği Kurumunun (KDK) araya girmesiyle alabildi.

Kol protezlerine Kamu Denetçiliği Kurumu sayesinde ulaştı, System.String[]

Her iki kolu yüzde 61 engelli vatandaş, protezlerini Kamu Denetçiliği Kurumunun (KDK) araya girmesiyle alabildi.

KDK'den yapılan açıklamaya göre, Kocaeli'nde yaşayan ve her iki kolu da yüzde 61 engelli olan vatandaş protezlerini değiştirmek istedi.

Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından 20 bin liralık protez kolun 12 bin lirası karşılandı. Engelli vatandaş, kalan 8 bin lira için Kocaeli Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfına başvurdu. Vakıf, gerekli olan 8 bin lirayı karşılamak için vatandaştan, hastane onaylı "protez kullanabilir raporu" almasını istedi.

Hastaneye rapor almak için giden engelli vatandaşa, hastane yönetimince, "Vakıf, rapor için yazılı istekte bulunsun" denildi. Vakıf yönetimiyle tekrar irtibata geçen vatandaş, olumlu sonuç alamayınca konuyu KDK'ye taşıdı.

Vatandaşın şikayet başvurusu üzerine konuyu incelemeye alan KDK, öncelikle gönderme kararı verilen Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanlığı Sağlık ve Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı ile irtibata geçti. İdare, protez için gerekli olan ücretin ancak hastaneden alınacak bir malzeme raporuyla ödenebileceğini beyan etti.

KDK uzmanları, idarenin cevabı üzerine Kocaeli Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesinden, başvurucunun protez kol için alması gereken malzeme raporunun düzenlenerek bir kopyasının vatandaşa, bir kopyasının da KDK'ye iletilmesini talep etti. KDK'nin talebi üzerine hastane malzeme raporunu düzenleyerek hem KDK'ye hem de vatandaşa iletti.

Böylece engelli vatandaşın protez kolu için gerekli maddi yardımı almasının önünde engel kalmadı.

İdare ile vatandaş arasında dostane çözüm kararı veren Ombudsmanlığı arayan engelli vatandaş, sorunun çözüldüğünü ifade ederek teşekkür etti ve bu olumlu gelişmeyi yazıyla KDK'ye bildirdi.

Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 01.01.2020 04:34 Kaynak: AA
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