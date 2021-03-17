Kol saati kutusunda uyuşturucu ele geçirildi - Son Dakika

Kol saati kutusunda uyuşturucu ele geçirildi
17.03.2021 21:06
Aydın'ın Nazilli ilçesinde şüphe üzerine durdurulan bir otomobilin içerisindeki şahsın üzerinde yapılan aramada, kol saati içerisine gizlenmiş uyuşturucu madde ele geçirildi.
Aydın'ın Nazilli ilçesinde şüphe üzerine durdurulan bir otomobilin içerisindeki şahsın üzerinde yapılan aramada, kol saati içerisine gizlenmiş uyuşturucu madde ele geçirildi.
Edinilen bilgiye göre, Nazilli Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri Nazilli'ye uyuşturucu madde getireceği bilgisi üzerine durdurduğu otomobil içerisinde bulunan şahıs ve otomobilde arama yaptı. İ.O. isimli şahsın üzerinde yapılan aramada, kol saati kutusu içerisine gizlenmiş 40 gram metamfetamin maddesi ile 4 gram esrar maddesi ele geçirildi. Gözaltına alınarak emniyete götürülen şahıs hakkında adli tahkikat başlatıldı. - AYDIN
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