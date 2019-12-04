Kol saati ve yüzük nedeniyle sınav iptaline Danıştay'ın

Diyarbakır'da geçen yıl KPSS'ye kol saati ve yüzükle girdiği gerekçesiyle sınavı geçersiz sayılan, açtığı davada, sınavının geçersiz sayılması hukuka aykırı bulunan Veysel Gündoğan kararın Danıştay tarafından onanmasından memnun.

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığınca (ÖSYM) 4 Kasım 2018'de gerçekleştirilen KPSS'ye giren Gündoğan kol saati ve yüzük takarak girdiği gerekçesiyle geçersiz sayılan sınavının Danıştay'ın yerel mahkemenin kararını onamasıyla geçerli sayılmasının mutluluğunu yaşıyor.

Karara ilişkin AA muhabirine açıklama yapan Gündoğan, geçen yıl gerçekleştirilen KPSS sınavına girmek için evden çıktığında bazı aksilikler yaşadığını söyledi.

Önce sınav yerini karıştırdığını belirten Gündoğan, sınava 15 dakika kala okula ulaştığını ifade etti.

Kol saati ve yüzükle girmesi nedeniyle sınavının geçersiz sayıldığını dile getiren Gündoğan, bunun üzerine hakkını hukuki yollardan aramaya karar verdiğini aktardı.

Gündoğan, "Sınav sonucunun açıklanması için mahkemeye başvurdum. İdare Mahkemesi'nin verdiği kararın Danıştay tarafından onanmasından dolayı çok mutlu oldum. Danıştay tarafından onanan karardan sonra sınav sonucum açıklandı. O dönemde tercih hakkım kalmamıştı. Bu yıl yaptığım tercihler önümüzdeki günlerde açıklanacak." dedi.

Dava süreci

Ankara 2. İdare Mahkemesi'nin davaya ilişkin kararında, davacının üzerine bulunan kol saatinin elektronik, bilgisayar özelliği ve kopya çekmeye yarayacak bir özelliğinin bulunduğuna dair herhangi bir tespitin olmadığının anlaşıldığı belirtilmişti.

Sınava ilişkin olarak kol saatinden fayda sağlamanın mümkün olmadığı aktarılan kararda, şunlar kaydedilmişti:

"Davacının üzerinde kol saati bulunmuş olmasının, sınavının objektif şekilde değerlendirilmesini engelleyecek bir durum oluşturmadığı görülmektedir. Bilgi depolama, yansıtma gibi teknolojik veya kopya saklama gibi bir özelliği bulunduğu yönünde herhangi bir saptama bulunmayan kol saati ve yüzük ile girmiş olması dışında, kopya çektiğine veya sınav sonucunun objektif olarak değerlendirilmesini engelleyecek şekilde hal ve hareketler içerisinde olduğuna ilişkin tespit bulunmayan davacının sınavının geçersiz sayılmasına ilişkin işlemde hukuka uyarlık görülmemiştir."

ÖSYM avukatı, kararın temyizi için Danıştay'a itirazda bulunmuş, dosyayı inceleyen Danıştay 12. Dairesi, kararın usul ve hukuka uygun olduğunu, bozulmasını gerektirecek nitelikte görülmediği değerlendirmesinde bulunarak, temyiz isteminin reddine, mahkeme kararının ise onanmasına karar vermişti.