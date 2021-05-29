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Kol ve bacağından alınan dokularla dudağı yeniden oluşturuldu - Son Dakika

Kol ve bacağından alınan dokularla dudağı yeniden oluşturuldu

29.05.2021 14:10

Kol ve bacağından alınan dokularla dudağı yeniden oluşturuldu Kanser sebebi ile dudağını yüzde 80 kaybeden 85 yaşındaki hasta bu operasyonla yeni bir dudağa kavuştu Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Uzmanı Dr.

Kol ve bacağından alınan dokularla dudağı yeniden oluşturuldu

Kanser sebebi ile dudağını yüzde 80 kaybeden 85 yaşındaki hasta bu operasyonla yeni bir dudağa kavuştu

Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Uzmanı Dr. Cem Yıldırım;

"Bir doku defekti onarımı ve yeniden alt dudak oluşturması ameliyatını gerçekleştirdik"

Dokuların uyumu sayesinde sağlığına kavuşan Halil Çoban;

"Şükür Rabbime, hiçbir şikayetim yok şuan için çok rahatım"

BİLECİK - Bilecik'te bir hastanın, kanser sebebi ile yüzde 80'ini kaybettiği dudağı, elinden ve bacağından alınan dokularla yeniden oluşturuldu. Bilecik'te ilk kez yapılan ameliyat sonrası dokuların uyum sağlaması sonucu 85 yaşındaki hasta yeni bir dudağa kavuştu.

Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Uzmanı Dr. Cem Yıldırım, tarafından alt dudak kanseri nedeniyle dudağının yüzde 80'ini kaybeden hastaya yeni dudak oluşturuldu. Halil Çoban isimli hastaya kol ve bacağından alınan dokular, damarlarıyla yüz bölgesindeki damarlara mikro cerrahi yöntemler kullanılarak aktarıldı ve yeni bir dudak oluşturuldu.

"Bu cilt kanseri hayati tehlike oluşturabilecek bir kanser"

Yapılan ameliyatla ilgili bilgi veren Dr. Cem Yıldırım, 85 yaşındaki hastasının yaklaşık 2 ay önce alt dudağındaki yarası için başvurduğunu anlattı. Hasta ilk geldiğinde cilt kanseri, alt dudak kanserinden şüphelendiklerini ve onunla ilgili tedaviye başladıklarını anlatan Dr. Yıldırım, "Öncelikle biyopsi aldık ve neticesinde yassı hücreli karsinom geldi. Bu cilt kanseri hayati tehlike oluşturabilecek bir kanser. Sonrasında ameliyat total olarak eksizyonunu sonrasında alt dudak onarımını tamamladık. Bu süre içinde ameliyatı elektif şartlarda gerçekleştirecektik. Ancak Halil amca koronavirüs hastalığına yakalandı ve hastanemizde 10 gün kadar yattı. İyileşme sağlandıktan sonra koronavirüs ile tüm iyileşme sağlandıktan sonra planladığımız operasyonu gerçekleştirdik. Dudağındaki kanserlik hücrelerin yanındaki sağlam dokulardan da çıkarmak zorundayız çünkü hücreler oraya da sirayet etmiş olabilirdi. Total olarak buradaki tümörü çıkardıktan sonra kolundan ve bacağından dokular alarak, damarlarla birlikte yüzdeki damarlara aktararak bir doku defekti onarımı ve yeniden alt dudak oluşturması ameliyatını gerçekleştirdik. Yaraları gayet iyi iyileşti. Ameliyat sonrasında anestezi doktorlarımız yoğun bakımda bir müddet misafir etti ve sonra servisimize aldık" dedi.

"İyileşme süresi yaklaşık 1 ay oldu ve tüm yaraları kapandı"

Hastanın iyileşme süreci hakkında bilgi veren Dr. Yıldırım, "Yaklaşık 1 hafta 10 gün hastanemizde yatırdık. Sonrasında taburcu ettik. Düzenli kontrollere geldi. Kendisi genel sağlık durumu olarak çok iyiydi. 85 yaşında olmasına rağmen. Gayet de güzel bir şekilde iyileşti. Bu tarz iyileşmeyen yaralar olduğunda en yakın sağlık kuruluşuna, aile hekimine ya da plastik cerrahi uzmanlarına, cilt hastalığı uzmanlarına başvurulması gerektiğini ifade etmek istiyorum. Çünkü geç kalınmış yaralar sonrasında büyük ameliyatlara, hatta daha sonraki tedavilere ilerleyebiliyor. Bir de güneşten korunmayla alakalı; bu tarz cilt kanserleri gençlik yıllarında çok uzun güneşe maruz kalan çiftçilerde, örneğin ya da Halil amca gibi azot üretim fabrikasında çalışan hastalarımızda cilt kanserleriyle karşılaşabiliyoruz. İyileşme süresi yaklaşık 1 ay oldu ve tüm yaraları kapandı" dedi.

"Şükür rabbime"

Kendisine yeninden dudak yapılan 85 yaşındaki Halil Çoban ise, "Şükür Rabbime hiçbir şikayetim yok, şuan için çok rahatım. Doktoruma burada bulunan hemşirelere bana hizmet eden bütün arkadaşlara çok teşekkür ederim. Bu yönden çok memnunum. Sağlığım sıhhatim iyi şükürler olsun. Dudağımda hafif bir acıma var. Başka hiçbir şikayetim yok. Aslında kalp pilim vardı benim. Şükür bu günümüze" dedi.

Kol ve bacağından alınan dokularla dudağı yeniden oluşturuldu
Kol ve bacağından alınan dokularla dudağı yeniden oluşturuldu
Kol ve bacağından alınan dokularla dudağı yeniden oluşturuldu
Kol ve bacağından alınan dokularla dudağı yeniden oluşturuldu

Cem Yıldırım, Estetik, Plastik, Kanser, Sağlık, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Sağlık Kol ve bacağından alınan dokularla dudağı yeniden oluşturuldu - Son Dakika


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