Kola, Patlamış Mısır ve Sinema Bileti Kampanyası Yapanlara Ceza Yağacak

Sinemalarda satılan patlamış mısır kampanyası ile başlayan yapımcılar ve zincir bir sinema salonu yönetimi arasındaki bilet kavgasına son noktayı Kültür ve Turizm Bakanlığı koydu. Sinema Salonu Yatırımcıları Derneği (SİSAY) Başkanı Cenk Sezgin, patlamış mısır, kola ve sinema bileti kampanyası yapan sinema işletmecilerine her salon için 50 bin lira para cezası kesileceğini ve 10 dakikadan fazla reklam gösteren sinemaların da aynı şekilde ceza ile karşılaşacağını ifade etti.Sinemalarda satılan patlamış mısır, kola, sinema bileti kampanyası ile başlayan ve yapımcılar ve uluslararası sinema salonu sahipleri arasında aylardır süren kavga büyümüş, kavgaya oyuncular, yönetmenler ve yerel sinema salonu sahipleri de katılmıştı. Sinemada yaptıkları kampanyanın faturasını yapımcılara kesen Güney Koreli şirket Mars Grup, geri adım atmayarak Türk yapımcılarına resti çekmişti. Üçlü kampanyada kolanın ve patlamış mısırın fiyatını düşürmeyen şirket, yapımcı ile ortak olduğu sinema biletinden indirim yapmaya başlamış ve bu duruma Türk yapımcılar karşı çıkmıştı. Yapımcılar, patlamış mısırdan ve kola üzerinden de indirim yapılmasını istemiş, bu durumun usulsüz olduğunu dile getirmişlerdi. Kavganın büyümesiyle Kültür ve Turizm Bakanlığı devreye girmiş ve bu konuda bir düzenleme yapılması gerektiğini dile getirmişti. Günlerdir yasa tasarısı üzerinde çalışma yapan Kültür ve Turizm Bakanlığı, Sinema Genel Müdürü, Tanıtma Genel Müdürünün hazırladığı yasa tasarısı TBMM'den geçti.Yasaya uymayanlara ceza yağacakSinema sektörü ile ilgili bazı hususların düzenlenmesine ilişkin yasa teklifi TBMM'de kabul edildi. Yasada patlamış mısır, kola ve sinema bileti üçlüsü tek kampanya ile satışa sunulamayacak. Böyle bir kampanya yapan sinema işletmecilerine ise salon başına 50 bin lira para cezası kesilecek. Sinema salonlarında gösterilen reklamların süresi en fazla on dakika olacak. Bu süreyi geçen sinema salonlarına da salon başı 50 bin lira ceza kesilecek. Sinema salonu işletmecilerinin bilet kampanyası yapabilmeleri için ise yapımcılarla sözleşme imzalamaları gerekecek. Değerlendirme ve sınıflandırma yükümlülüğüne uyulmayan filmlerin gösterimini yapanlar ile gerekli işaret ve ibareleri kullanmadan veya yanıltıcı şekilde kullanarak film gösterimi yapanlara 50 bin lira; gösterim ve tanıtım alanlarında gerekli işaret ve ibareleri kullanmadan etkinlik düzenleyenlere film başına 20 bin lira; reklam, fragman ve film arası sürelerine uymadan gösterim yapan sinema salonu işletmecilerine ise salon başına 50 bin lira para cezası kesilecek.Konuyla ilgili olarak Bodrum 'da açıklama yapan SİSAY Başkanı Cenk Sezgin, yasanın geçmesinden dolayı duydukları memnuniyeti dile getirdi. Sezgin, "Bu yasanın Meclisten geçmesiyle beraber Türk sinemasında yeni bir dönem başladı. Özellikle gişelerimize şeffaflık gelmesi yapımcılarımızın giderlerinin gelirlerle karşılanabilecek ve daha bol ve kaliteli filmler üretebileceğimizi düşünüyorum. Türk sinemasının önündeki bir engelin kalktığını düşünüyoruz. Maddi kaybımız var ama Türk sineması için önemli bir gelişme. Biz yerel sinema salonu işletmecileri ve sinema salonu yatırımcıları olarak başından beri bu kanunun çıkmasını hep destekledik. Yapımcılarımızın gelir kaybına uğramamasını ve bekledikleri hasılatlara ulaşarak dünya çapında filmler yapmaya devam etmesini arzu ettiğimizi hep dile getirdik. İlk geri adım atan sinema salonu sahipleri olarak biz olduk. Yapımcılarımızın lehine adım attık. Bu kampanya ve toplu satışlardan vazgeçtik. Alışveriş merkezlerinde anlaşma usulü bilet dağıtımı, patlamış mısır, kola sinema bileti gibi menü fiyatlarımızı, kampanyalarımızı uygulayamayacağız. Bunlar bizim için maddi anlamda büyük bir kayıp. Bunun yanı sıra halkımızın ucuz sinemaya gitmesinin engellenmemesini arzu ediyoruz. Biz bu anlamda bilet fiyatlarımıza artış yansıtmayacağız. Sinema keyfinin olmazsa olmazı mısır ve içecek ile düşünüldüğünde bilet fiyatından ayrıştırılmış olarak biz bu grup fiyatlamalarımızı tekrar yapacağız. Bundan asla yapımcılarımız bir zarar görmeyecekler. Bizim arzumuz Türk sinemasını ve seyircisini maliyetlerini yükseltmeden sinemalarımızda ağırlayabilmek" şeklinde konuştu.Vergilerin düzene girmesi gerektiğini ifade eden Sezgin, "Devletten büyük bir beklentimiz var. Hem yapımcı kanadı hem sinema salonu işletmecilerinin. Bilet hasılatlarımızdan direkt hasılat üzerinden peşin kesilen eğlence vergisinin sinemanın üzerindeki yükünün kaldırılmasını talep ediyoruz. Eşit paylaşımlı satılan bilet hasılat modelinin sinema işletmecisi kadar yapımcının da yüzde 10 daha fazla eline bir bedel geçmesini sağlayacağı için her iki taraf içinde can suyu olacaktır. Bu konuda devletimizden yapıcı ve kurtarıcı çözümler bekliyoruz" dedi."Sinema sektörü 12 aya çıkarılsın"4 aylık sineme sektörünün 12 aya çıkarılması gerektiğini sözlerine ekleyen Sezgin, "Kanunda birçok madde var ki Türk sinemasının büyümesine katkıda olacağını düşündüğümüz. Bunlardan bir tanesi yapımcılarımıza yapacakları teşvikler. Bu desteklerin eğer yaz aylarında göstereme çıkman gereken filmlerde yoğunlaşması halinde 12 aya uzamasına neden olacak ve bu da Türk sinemasının büyümesine büyük bir katkı sağlayacak" diye konuştu.Çıkan yasaya uymayanların 50 bin lira ceza ödeyeceklerini belirten Sezgin, şunları kaydetti:"Bilet, mısır, kola üçlüsünü paket olarak sunan ve burada bilet fiyatının kaybolmasına sebep olan uygulama ki kanunun çıktı zaten. Bunu uygulamaya devam eden sinemalar, salon adedi başına yanı her salon için 50 bin lira ceza ödeyecekler. Bir sinemada 9 salon varsa 450 bin lira ceza ödemek zorunda kalacak. Akıllı işaretlere uymazsa yani uygun yaş sınırına dikkat etmeyen sinema işletmecilerine de 50 bin lira para cezası kesilecek. Bir yüksek ceza ise reklam sürelerinin uyulmaması halinde gelecek. 10 dakikayı aşan bir sürede reklam oynatan sinema salonlarına da perde başına 50 bin lira para cezası kesilecek. Türkiye 'de sokakta geçen vatandaşa sinemaya neden gitmiyorsunuz diye sorulduğundan birinci sebep olarak televizyonda yayınlanacak cevabını alıyoruz. Sinemanın gelişmesi için sinema salonlarına ihtiyaç var. bu yüzden filmlerin TV gösterimlerinin salon vizyonundan en az 4 ay sonra olabileceği şartının da getirilmesi çözüm olacak. Tüm Avrupa ülkeleri sinemaları korumak için bu kanunu yıllardır uyguluyor. İkinci sebep olarak ise bir biletle bitmiyor ki mısırdı, kolaydı ve çocuğun canı bir şeyler istiyor ve 150, 200 liraya geliyor bir filmin maliyeti diye cevaplar alıyoruz. Bu kanunun getirdiği kısıtlamayla vatandaşımızın bu yükünün ortadan kalkması yolunda bu 3'lü paketin içerisinden sinema biletini çıkartıp, onun fiyatını diğerleriyle karıştırmaksızın direk kola ve mısıra yüksek oranda indirim yaparak aynı avantajlı paketi tüketicilerimize sunmak arzusundayız. Bu konuda kanundaki yaptırım sinema biletini diğer ürünlerle birleştirmeyin diyor. Biz sinema biletinin fiyatını ayrı tutar diğer ürünleri 2'ili paket halinde kampanya sunarsak ekonomik bir şekilde Türk sinemasının önünü açarız diye düşünüyorum."