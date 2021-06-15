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Kola sponsorluğuna meydan okumuştu! Ronaldo'nun kazancı 3 büyüklerden fazla - Son Dakika

Kola sponsorluğuna meydan okumuştu! Ronaldo'nun kazancı 3 büyüklerden fazla

15.06.2021 16:33

EURO 2020'de UEFA sponsoru olan kola firmasının şişelerini önünden kaldırarak insanlara su içmelerini öneren Cristiano Ronaldo dünyada gündeme geldi. Portekizli yıldızın bu cesur hareketinin ardından akıllara kazancının 'ne kadar' olduğu soruları geldi. Ronaldo'nun Juventus'tan aldığı para ve sponsorluklardan elde ettiği gelirin 150 milyon doların üzerinde olduğu öğrenildi. Türk kuruyla 1 milyar 281 milyon TL olan bu para, üç büyüklerin gelirinden de fazla.

2020 Avrupa Futbol Şampiyonası'nda Portekiz Milli Takımı'nın kaptanı ve yıldız oyuncusu Cristiano Ronaldo'dan dikkat çeken bir tepki geldi. Ronaldo, Macaristan maçı öncesi düzenlenen basın toplantısı öncesi kola şişelerini önünden kaldırarak önüne su şişesi koydu. Ronaldo gazetecilere yanındaki su şişesini göstererek "Su için" dedi. Yıldız oyuncunun bu hareketi bir anda sosyal medyada gündem oldu. UEFA'nın sponsorunu bu şekilde taca atan Portekizli yıldızın sponsorlarla birlikte kazancının 150 milyon doları aştığı ortaya çıktı.

EN ÇOK KAZANAN SPORCULARDAN

Ronaldo, dünyanın en çok kazanan sporcuları listesinde üst sıralarda bulunuyor. 2020 yılı gelirleri Forbes'a göre 120 milyon doları buldu. Sosyal medyanın gelişmesiyle birlikte birçok yıldız oyuncunun bu alandaki sponsorluk gelirleri de arttı. Portekizli yıldızın sosyal medyada takipçi sayısı toplamda 500 milyonun üzerinde. Ronaldo sadece sponsorluklardan her yıl 50 milyon dolar gelir sağlıyor. Bu sponsorlar arasında ise daha çok spor markaları bulunuyor. Bir de yıldız oyuncunun markaları yani CR7… Yani tahmin edildiği gibi içecek firmasının rakip şirketleri bu sponsorlar arasında yer almıyor.

ÜÇ BÜYÜKLERİ GERİDE BIRAKTI

Portekizli yıldız, 70 milyon dolarlık geliri ise tamamen yeşil sahalardaki başarıdan elde ediyor. Böylece Ronaldo'nun yıllık toplam geliri de 120 milyon doları buluyor. Ancak yıldız oyuncunun bazı anlaşmalardan aldığı ve özel gizlilik maddesi bulunan sözleşmelere imza atması nedeniyle net geliri hesaplanamıyor. Sosyal medyasından yaptığı paylaşımlarla Portekizli yıldızın toplam gelirinin 150 milyon doları aştığı tahmin ediliyor.

TEK BAŞINA GEÇİYOR

Bu durumda 150 milyon dolar yani 1 milyar 281 milyon lira kazanan Ronaldo, tek başına Beşiktaş, Galatasaray ve Fenerbahçe'nin futbol şirketlerinin yıllık gelirini geride bırakıyor. 2 Şubat 2021 itibarıyla Beşiktaş 360 milyon lira, Fenerbahçe 484 milyon lira ve Galatasaray da 423 milyon lira gelir elde eti. Bu da toplamda 1 milyar 267 milyon lira demek.

(Ajansspor)

Kola sponsorluğuna meydan okumuştu! Ronaldo'nun kazancı 3 büyüklerden fazla

Avrupa Futbol Şampiyonası, Cristiano, Futbol, UEFA, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Kola sponsorluğuna meydan okumuştu! Ronaldo'nun kazancı 3 büyüklerden fazla - Son Dakika Spor


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