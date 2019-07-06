Kola yüklü tır kanala devrildi
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Kola yüklü tır kanala devrildiÇANAKKALE - Çanakkale'de meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.
Haber Yayın Tarihi : 06.07.2019 04:35 Kaynak: İHA
Kola yüklü tır kanala devrildi
ÇANAKKALE - Çanakkale
'de meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.
Kaza, saat 14.45 sıralarında Çanakkale- İzmir
kara yolunda, Troia ören yeri kavşağını geçtikten hemen sonra meydana geldi. Kola yüklü 06 FG 4331 plakalı tır sürücüsü, bir anda rahatsızlanınca aracın kontrolünü kaybetti. Ezine
istikametine seyir halindeyken devrilen tır sürücüsünün yardımına kazayı gören vatandaşlar yetişti. Tırın devrilmesi sonucu başına darbe alan sürücü güvenli bir şekilde araçtan çıkarıldı. Sağlık durumu iyi olan sürücünün Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
Araştırma ve Uygulama Hastanesi'ne kaldırıldığı bildirildi. Polis
ekiplerinin kazayla ilgili soruşturması sürüyor.
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