KOLAJEN DEPOSU ŞİFALI 'PÖÇ'ÜN ÖZEL MÜŞTERİSİ VAR - Son Dakika

SİVAS'ta dananın kuyruk sokumundan yapılan ve birçok hastalığa şifa olan pöç yemeği, müşterilerinden tam not alıyor. İçerisindeki bulunan kolajen ile kalp damar hastalıkları, cilt rahatsızlıkları ve eklem sorunlarına iyi gelen pöç, bu özelliklerini bilenler tarafından sıklıkla tercih ediliyor.

Et ve süt kurumundan 2018'de emekli olan Abdülkerim Yıldız(54) ve eşi Hatice Yıldız(54) KOSGEB aldığı destekle kent merkezinde bir esnaf lokantası açarak 'pöç yemeği ve çorbasıyla' ünlendi. Dananın kuyruğundan yapılan ve içerisindeki kolajen yapısı ile kalp damar hastalıkları, cilt rahatsızlıkları ve özellikle eklem sorunlarına iyi gelen pöç yemeği lezzetiyle de bilenler tarafından sıkça tercih ediliyor. Tüketildiği zaman uzun süre tok tutmasıyla da ilgi gören pöç oldukça ilgi çekiyor. Orta Anadolu'ya özgü olan bu yemeği kentte çok nadir tanıyan olduğunu belirten pöç ustası Abdülkerim Yıldız, 'mucize' olarak nitelendirdiği çorbayı herkese tavsiye ediyor.

'KIRIK, ÇIKIK, CİLT VE KALP RAHATSIZLIKLARINA İYİ GELDİĞİNİ ÖĞRENDİK'

Pöç yemeğini yerli aşı olarak nitelendiren aşçı Abdülkerim Yıldız, "Pöç, büyükbaş hayvanın kuyruğudur. Kolajen deposu olan pöç aynı zamanda eklem ağrıları, kırık, çıkık, cilt ve kalp hastalıkları gibi birçok rahatsızlığa iyi geliyor. İnsanlar bunu akşamdan kelle fırınlarına verip sabah alıp tüketiyorlar. Evlerde de hanımlar pöçü temizleyip düdüklü tencerelerde pişirerek tüketebilirler. Suyu çorbalarda, yemeklerde kullanılırken eti de bütün yemeklerde kullanılabiliyor. Biz pandemi döneminden önce pöç yapmaya başladık. Maliyeti çok yüksek ama gerekli olan bir besin maddesi olduğu için bu pek de önemli olmuyor. Aşılarla uğraştığımız bu pandemi döneminde doğal ve yerli aşı yerine geçecek pöçün tartışması yoktur. Sivas Cumhuriyet Üniversitesindeki doktorlarımıza pöçü sorduk. Onların verdiği bilgiler doğrultusunda, kırık, çıkık, cilt, kalp rahatsızlıklarına iyi geldiğini öğrendik. Mutlaka 15 günde bir hem çocukların hem de bireyin kendisinin tüketmesi çok önemli. Pöçü ilk kez tüketen müşterilerim paçaya benzetip ağır olduğunu söylediler. Ancak sonrasında lezzetine ve tadına varınca pöçün hem çocukları hem de çocukları hastası oldu. Pişirilirken öncelikle yaklaşık 1-2 saat soğuk suyun içinde bekletiliyor. Güzelce temizledikten sonra eklem yerlerinden ayırıyoruz. Daha sonra düdüklü tencerede yaklaşık 3-4 saat pişiriyoruz. Pişirdikten sonra çorba için kemiklerini ayırıyoruz" dedi.

'ANNEM RAHATSIZLANINCA PÖÇ ÇORBASI GÖTÜRÜYORUM'

Pöç çorbasını devamlı tükettiğini söyleyen müşterilerden Mehmet Kuruçay(38), "Burası açıldığı günden beri düzenli olarak. Sivas'a özgü olan pöçük çorbasını düzenli olarak tüketmeye çalışıyorum. Özellikle kırgınlık hissettiğim ve hasta olduğum zaman içiyorum bu çorbayı. Hasta olduğumuz zaman bu çorba bayağı insanı zinde ve tok tutuyor. Yaşlı bir annemiz var, o rahatsızlandığı zaman muhakkak pöç çorbası alıp götürüyoruz. Çorbanın tadı çok güzel ve şifa deposu. İçerisindeki kolajen özellikle yüze sürülerek cilde iyi geliyor" diye konuştu.

'VİRÜSTEN KORUNMAK İÇİN TÜKETMEYE ÖZEN GÖSTERİYORUZ'

Talha Eser Yıldız (20) ise, "Buraya gelip pöç çorbasını keşfettik. Özellikle hastalanıp grip olduğumuzda, üzerimizde kırgınlık varsa pöç çorbasını kesin tüketiyoruz. Özellikle pandemi döneminde hastalığın, ortada olduğu şu günlerde virüsten korunmak için tüketmeye özen gösteriyoruz. Pöç çorbası gribe, eklem ağrılarına, yaşlılara iyi geliyor. Sağlığın yanı sıra pöç çorbası tok tutuyor" ifadelerini kullandı.