Kolajen Kaç Yaşında Kullanılır? - Son Dakika

Kolajen Kaç Yaşında Kullanılır?

10.11.2020 17:55
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Doğumdan yaklaşık 20 yaşına kadar kolajen seviyelerimiz kademeli olarak artar ve 20-25 arasında optimum kolajen seviyesi korunur.

Doğumdan yaklaşık 20 yaşına kadar kolajen seviyelerimiz kademeli olarak artar ve 20-25 arasında optimum kolajen seviyesi korunur. Bu yaşlar doğal kolajen seviyemizin zirve yaptığı zamandır. 25 yaşından sonra ise kolajen kaybetmeye başlarız. Peki kolajen takviyesi kaç yaşında kullanılmalı?

Kolajen vücutta en bol bulunan proteinler arasındadır. Aslında vücudunuzdaki tüm proteinin% 30'unu ve cildinizdeki proteinin çoğunu - toplam% 75'ini oluşturur. Çocukluk ve erken yetişkinlik döneminde vücut bol miktarda kolajen üretir. Orta 20'li yaşlarımıza girerken maalesef kolajen miktarı azalmaya başlıyor.

Kolajen üretiminizin tam olarak düşmeye başladığı yaş, bireyler arasında değişecektir, ancak genellikle 25 civarındadır. Bundan sonra, vücut her yıl yaklaşık% 1 daha az kolajen üretecektir. Başlangıçta, düşük kollajen üretimine rağmen pek çok belirgin değişiklik olmayacak. Kırışıklıklar ve diğer yaşlanma belirtileri yavaş yavaş ortaya çıkar. Ancak 50 yaş civarında, kolajen üretimi çok önemli ölçüde azalır ve gözle görülür yaşlanma hızlanır.

Kolajen her yaşta yardımcı olabilir. Ancak yaşlanma etkileri yaşamın ilerleyen dönemlerinde görülmeye başladığından, 20'li yaşların başından itibaren kolajen takviyesi yapılması önerilir. Zorlu bir yaşam tarzınız varsa, yaşlanma belirtilerinin size daha hızlı yetişebileceğini fark edebilirsiniz. Kolajen takviyeleri burada yardımcı olabilir. Eğer atletikseniz ve kendinizi çok fazla fiziksel egzersizden geçiriyorsanız, kolajen çok faydalı olabilir - sonuçta kolajen, kas dokusunun önemli bir bileşenidir. Aynı zamanda eklemlerinizin dokularını oluşturan ana proteinlerden biridir.

PEKİ KOLAJEN AZALMASINI NASIL DESTEKLEYEBİLİRSİNİZ?

Kolajen üretimindeki doğal düşüşü durduramazsınız ancak vücudunuzda sağlıklı kolajen seviyelerini yükseltmeye yardımcı olmak için kolajen takviyesi kullanabilirsiniz.

Kolajeni kullanmaya istediğiniz form ile başlayabilirsiniz. Önerimiz toz şase veya tek içimlik sıvı form ile başlamanız ve kürünüz bittikten sonra sonraki küre kadar tablet ile devam etmenizdir.

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Kolajen Kaç Yaşında Kullanılır?

Çocukluk, Magazin, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Son Dakika Magazin Kolajen Kaç Yaşında Kullanılır? - Son Dakika Magazin


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