Kolajen mi Hidrolize Kolajen mi?

Kolajen nedir?

Kolajen, vücudunuzda doğal olarak bol miktarda bulunan bir proteindir. Deriden kemiklere, kaslara, tendonlara ve bağlara kadar vücudumuzdaki bağ dokusunu oluşturan ana yapısal proteindir.

Kolajen cildimizin yüzde 80'ini oluşturur ve elastin adı verilen başka bir proteinle çalışır, cildimizi elastik tutar. Ancak yaşlandıkça vücudumuz doğal olarak kolajen üretimini azaltmaya başlar. Vücudumuz, kaybettiğimiz kolajeni parçalandığı kadar çabuk yenileyemez. Bu nedenle kolajen desteğine ihtiyaç duyulur.

Hidrolize kolajen nedir?

Hidrolize kolajen (kollajen peptitler olarak da bilinir), genellikle kolajen tozu besin takviyesi olarak bulunan, daha kolay çözülebilir amino asitlere parçalanan kolajendir.

Kolajen vücudunuzu doldurur; büyük ölçüde bağ dokularınızda, kemiklerinizde ve cildinizde bulunur. Vücudunuzun toplam proteinin üçte birini ve cildinizin kuru ağırlığının dörtte üçünü oluşturur. Ancak takviyelerde bulunan kolajen, vücudunuzdaki kolajene tam olarak benzemez. Daha sindirilebilir hale getirmek için parçalanır.

Hidroliz veya kolajenin hidrolize kolajene dönüşme süreci, proteinleri daha küçük kısımlarına yani amino asitler veya peptitlerine ayıran kimyasal bir süreçtir. Bu nedenle kolajen proteininin daha kolay çözülebilir formunu ifade eder.

Hidrolize kolajen nasıl kullanılır?

Hidrolize kolajen, diğer türlerden daha kolay emildiği için takviyelerde kullanılan en yaygın formlardan biridir. Genellikle, sıcak ve soğuk içeceklere, çorbalara ve hatta unlu mamullere veya diğer yiyeceklere ekleyebileceğiniz kapsül veya toz halinde satılır.

KOLAJEN TAKVİYESİ

Cildinizi, saçınızı, tırnaklarınızı, eklemlerinizi ve vücudunuzu kolajen takviyesiyle destekleyebilirsiniz.

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