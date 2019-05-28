Son Dakika Haberleri: Kolajenli içecekle dünya markası olmayı hedefliyor
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Kolajenli içecekle dünya markası olmayı hedefliyor

2 saat önce

ABD'de uzun yıllar yaşayan ekonomist Çağdaş Şirin, kolajen proteini içeren hazır tüketebilinen içeçekle Türkiye'den doğan ama ABD'den yayılan global sağlıklı içecek markası yaratmayı hedefliyor.

Kolajenli içecekle dünya markası olmayı hedefliyor, System.String[]
ABD'de uzun yıllar yaşayan ekonomist Çağdaş Şirin, kolajen proteini içeren hazır tüketebilinen içeçekle Türkiye'den doğan ama ABD'den yayılan global sağlıklı içecek markası yaratmayı hedefliyor.
Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi : 28.05.2019 04:53 
Türkiye, Amerika Birleşik Devletleri, Ekonomi
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