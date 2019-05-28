Kolajenli içecekle dünya markası olmayı hedefliyor
2 saat önce
ABD'de uzun yıllar yaşayan ekonomist Çağdaş Şirin, kolajen proteini içeren hazır tüketebilinen içeçekle Türkiye'den doğan ama ABD'den yayılan global sağlıklı içecek markası yaratmayı hedefliyor.
ABD
Haber Yayın Tarihi : 28.05.2019 04:53
'de uzun yıllar yaşayan ekonomist Çağdaş Şirin, kolajen proteini içeren hazır tüketebilinen içeçekle Türkiye
'den doğan ama ABD'den yayılan global sağlıklı içecek markası yaratmayı hedefliyor.
Türkiye'nin en büyük sanayi kuruluşları belli oldu
TBMM ziyaretçi kapılarına yüz tanıma sistemi yerleştirilecek
Gümüş fiyatları yaklaşık altı ayın en düşük seviyesine indi
Amerikan denizaltısı buz dağına çarpınca bu hale geldi! Fotoğraflar ilk kez yayınlandı