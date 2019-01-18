Kolay Humus Tarifi

Bugün sizlere bandırmalık, batırmalık: ) partide hep beraber yiyebileceğiniz ya da kavanoz içinde okula, ofise çok kolayca yapıp götürebileceğiniz çok lezzetli ve bir o kadar da kolay humus tarifimiz var.

Bugün sizlere bandırmalık, batırmalık: ) partide hep beraber yiyebileceğiniz ya da kavanoz içinde okula, ofise çok kolayca yapıp götürebileceğiniz çok lezzetli ve bir o kadar da kolay humus tarifimiz var. 5 dakikada yapabileceğiniz lezzetinden dolayı daha da kısa sürede bitirebileceğiniz mükemmel bir tarif.

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