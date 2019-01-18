Son Dakika Haberleri: Kolay Humus Tarifi

Kolay Humus Tarifi

41 dakika önce

Bugün sizlere bandırmalık, batırmalık: ) partide hep beraber yiyebileceğiniz ya da kavanoz içinde okula, ofise çok kolayca yapıp götürebileceğiniz çok lezzetli ve bir o kadar da kolay humus tarifimiz var.

Bugün sizlere bandırmalık, batırmalık: ) partide hep beraber yiyebileceğiniz ya da kavanoz içinde okula, ofise çok kolayca yapıp götürebileceğiniz çok lezzetli ve bir o kadar da kolay humus tarifimiz var. 5 dakikada yapabileceğiniz lezzetinden dolayı daha da kısa sürede bitirebileceğiniz mükemmel bir tarif.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 18.01.2019 06:08 Kaynak: Youtube

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