Kolay Humus Tarifi
41 dakika önce
Bugün sizlere bandırmalık, batırmalık: ) partide hep beraber yiyebileceğiniz ya da kavanoz içinde okula, ofise çok kolayca yapıp götürebileceğiniz çok lezzetli ve bir o kadar da kolay humus tarifimiz var.
Bugün sizlere bandırmalık, batırmalık: ) partide hep beraber yiyebileceğiniz ya da kavanoz içinde okula, ofise çok kolayca yapıp götürebileceğiniz çok lezzetli ve bir o kadar da kolay humus tarifimiz var. 5 dakikada yapabileceğiniz lezzetinden dolayı daha da kısa sürede bitirebileceğiniz mükemmel bir tarif.
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Haber Yayın Tarihi : 18.01.2019 06:08 Kaynak: Youtube
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