Kolay İhracat Platformu ihracatçıların hizmetine açıldı

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, Yapay Zeka (AI) temelli Kolay İhracat Platformu ile ihracatçıya çok katmanlı ve özgün bilgi sunacaklarını belirterek, "Kolay İhracat Platformu'nun I. fazını bugün devreye alıyoruz. II. faz çalışmalarımıza da başladık. Onları da yıl sonuna kadar tamamlamış olacağız." dedi.

Pekcan, ihracatta dijital dönüşüm vizyonu doğrultusunda geliştirilen, Türkiye'nin ihracat potansiyeline önemli katkılar sağlamayı amaçlayan, yapay zeka destekli Kolay İhracat Platformu'nu Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Çalışma Ofisi'nde gerçekleştirilen toplantıda tanıttı.

Kolay İhracat Platformu ile başta 90 bin ihracatçı ve 3 milyonun üzerinde KOBİ olmak üzere ihracat hedefi olan girişimcilerin tamamını hedeflediklerini anlatan Pekcan, platformun kalbinde Akıllı İhracat Robotu ismini verdikleri bir hedef pazar tavsiye aracı bulunduğunu kaydetti.

Bu robotun makine öğrenmesi algoritmalarını da kullanarak firmalara ilgilendikleri ürünler için hangi pazarlara açılmaları konusunda objektif ve veriye dayalı sonuçlar verdiğini aktaran Pekcan, şunları kaydetti:

"İhracatçılarımızın ve potansiyel ihracatçılarımızın ihracata hazırlık ve ihracat süreçlerinde ihtiyacı olan her türlü bilgiye tek noktadan, bu platform üzerinden ulaşabilecekler. Kolay İhracat Platformu'muz aynı zamanda kolay anlaşılır çıktılar üreten bir yapı. Platform, yapay zeka teknolojisini etkin bir şekilde kullanarak pazar analizi yapıyor.

6'lı Gümrük Tarife İstatistik Pozisyonu'na göre 5 bin 400'den fazla ürünle ilgili, 190'dan fazla ülke ile ilgili 10 binden fazla veri alanı için, 10 milyon satırdan fazla veriyi kullanarak sonuç üretecek.

Kolay İhracat Platformuna 15 farklı yerli ve yabancı kaynaktan sayısal veri ve bilgi akıyor olacak.

Hızlı ve kapsamlı veri akışı ve otomatik veri entegrasyonu sayesinde

her zaman güncel bir altyapı sağlamış olacağız.

Bu şekilde ticareti doğrudan destekleyen bir danışmanlık hizmetini ücretsiz olarak dijital ortamda vereceğiz."

Dünyadaki örneklerine göre açık ara çok daha kaliteli

Pekcan, Kolay İhracat Platformu'nun gerek kapsamı gerekse kullanıcı deneyimi açısından dünyada kamu eliyle oluşturulan diğer örneklerine göre ihracatçılara açık ara çok daha kaliteli bir hizmet sunduğunu söyledi.

Birçok internet sitesinin geleneksel bir yaklaşımla düz metinler, manuel girilen veriler ya da

kullanıcıya özelleştirilmemiş genel uzun raporlar sunduğunu aktaran Pekcan dünyadaki birçok örneğin ise dar kapsamlı videolar üzerine inşa edildiğini anlattı.

Pekcan, Kolay İhracat Platformu'nun tüm başlıklarda,

diğer yabancı sitelerde olmayan derinlik ve tasarımla hayata geçirildiğini söyledi.

Birleşmiş Milletler ve Dünya Bankası gibi uluslararası kaynaklardan ülke ve sektör bazında dış ticaret verileri ile

ticari cazibe faktörleri olarak adlandırılan verileri

sürekli ve güncel olarak temin ettiklerini anlatan Pekcan, aynı zamanda bakanlığın farklı dijital platformlarında sunduğu bilgilerin de bu platformda bir araya getirilmiş olacağını söyledi.

Sadece bakanlıkta yer alan gümrük beyannamelerinin de özel olarak işlenmesiyle Akıllı İhracat Raporu'nun firmalara, firma özelinde çok daha özel tavsiyeler sunmasının mümkün olduğunu söyleyen Pekcan, farklı ülkelerde bulunan ticaret müşavirlerinin bulundukları ülkelerdeki gelişmelere ilişkin notlarının da Dış Temsilcilik Yönetim Sistemi üzerinden Kolay İhracat Platformu'na entegre edileceğini kaydetti.

"İhracatçı sorularının cevabını Akıllı İhracat Robotu üzerinden alacak"

Pekcan, "Yapay Zeka'yı ihracatta nasıl kullanabiliriz?" sorusundan yola çıkarak bu projeyi hayata geçirmeyi başardıklarını söyledi.

Bakan Pekcan, platformun içinde Akıllı İhracat Robotu isimli bir özelliğin de bulunduğunu ifade ederek, şöyle konuştu:

"Mesela ihracatçı, 'hangi ülkelere ihracat yapmalıyım?', 'hedeflediğim ülkeye hangi ürünlerle satış yapabilirim?', 'ilgilendiğim ülkedeki pazar payımız nedir?' gibi soruların cevabını Akıllı İhracat Robotu üzerinden alacak. Robot, küresel ticaret seviyesini, ülkemizin o üründeki ihracat düzeyini, firmanın ihracat geçmişini, firmanın pazar tercihlerini de dikkate alarak 4 katmanlı bir analiz çerçevesinde ihracatçımıza hedef pazarlarla ilgili önerilerini sunacak. Bu sayede ülkemizin rekabetçi olduğu pazarlara hem de pazar çeşitlendirmesi için en uygun ülkeleri çok kapsamlı bir veri setine dayanan analitik bir yaklaşımla firmalarımıza sunmuş oluyoruz."

Pekcan, platformun hayata geçiş takvimine ilişkin, "Kolay İhracat Platformu'nun I. fazını bugün devreye alıyoruz. II. faz çalışmalarımıza da başladık. Onları da yıl sonuna kadar tamamlamış olacağız." dedi.

"Önceliklendirilmiş önerilerini paylaşıyor"

Pekcan, I. fazda; Akıllı İhracat Robotu Modülü, Pazara Giriş Haritası Modülü, Ülke Sayfası Modülü, Sektör Sayfası Modülü, İhracat Kokpiti Modülü ve Mevzuat Modülü olmak üzere 6 modül yer aldığını belirterek, "Akıllı İhracat Robotu, öncelikle ihracatçımızın ne yapmak istediğini öğrenmekte, daha sonra sürdürülebilirliği ve pazara tutunma kolaylığı gibi kriterleri esas alarak potansiyel ve çekiciliğine göre ülkeleri puanlandırıyor. İhracatçımızın geçmişini de dikkate alarak, önceliklendirilmiş önerilerini paylaşıyor." diye konuştu.

Pekcan, şunları kaydetti:

"Akıllı İhracat Robotu'nun yanında, Pazara Giriş Haritası ve Ülke Sayfası modüllerimiz de; hedef pazarla ilgili sosyoekonomik göstergeler, rakip ülke firmalarının pazar payları ve büyüklükleri gibi kritik bilgiler yer alacak.

Gümrük vergisi oranları, tarife dışı önlemler, menşe belgesi örnekleri, tercihli ticaret koşullarını sağlayan anlaşmalar ve kümülasyonlara ilişkin bilgiler, yurt dışındaki ticaret müşavirlerimizce belirtilen güncel gelişmeler ve ayrıntılar, ülke ve sektör bazında ithalat ve ihracat verilerindeki değişim ve trendler, ihracatta zorunlu belgeler, pazara girişteki temel koşullar, kriterler ve mevzuat gibi; pazara girişte bir ihracatçının ihtiyaç duyacağı hemen her bilgi en etkin görsellerle ve en güncel haliyle ihracatçımızla paylaşılacak."

Büyük veri ve çok sayıda entegrasyon kullanılarak ürün ve ülke özelinde 1 milyon farklı Pazara Giriş Haritası oluşturabildiklerini anlatan Pekcan, "Bu haritalar 5 bin 400 ürün ve 190 ülke özelinde farklılaşabiliyor. Keza Sektör Sayfası modülümüzde de; sektörel haberler ve fuarlar, sektöre yön veren global trendler, ilgili ürünler için ihracat potansiyeli en yüksek olan 10 pazar, sektörün Türkiye'deki durumu ve kritik bilgiler yine görsellerle tek bir platformda paylaşılmış olacak." dedi.

"Yapay zeka algoritmaları kullanan bir 'chatbot' platformda yer alacak"

Pekcan, Kolay İhracat Platformumu'nun en temel amaçlarından bir tanesinin de her firmaya, firma özelinde İhracat Kokpiti isimli modeli çalıştırmak ve firmanın hizmetine sunmak olduğunu aktararak, şu ifadeleri kullandı:

"Bu platformda, her firma kendisine ait bir web sayfası tasarlamış olacak. İhracat miktarı veya bakanlığımızdan kullandıkları devlet destek tutarı potansiyelin altında kaldığını değerlendirdiğimiz firmalara yönlendirmeler yapabilecek ve firma özelinde tavsiyelerde bulunabilecek. Ayrıca firmalarımız kendi favori ülke ve sektör sayfalarına hızla ulaşarak güncel haber ve etkinlikleri kolaylıkla takip edebilecekler. Özellikle İhracat Kokpiti modelimiz, II. fazın tamamlanmasıyla birlikte çok daha etkin hale gelecek."

I. fazda son olarak Mevzuat Modülü'nün yer aldığını belirten Pekcan, "Bildiğiniz gibi, dış ticaret işlemlerin yürütülmesinde iç mevzuatımızın ve ilgili düzenlemelerin takip edilmesi büyük önem taşımaktadır. Mevzuat modülümüz, bilinmesi gereken tüm iç düzenlemelerle, güncellemelerle beraber Kolay İhracat Platformu'ndan ulaşılabilir olacak. İhracatçımızın işi mevzuat açısından da kolaylaşmış olacak." dedi.

Pekcan, Türkiye'nin teknoloji ve katma değer odaklı büyüme ve ihracat hedeflerine uygun olarak çok kapsamlı bir içerik ve en son teknolojilerin yer aldığı bir platform ortaya çıkardıklarını vurgulayarak, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Süreci, başından itibaren firmalarımızla görüşerek olgunlaştırdık. Kolay İhracat Platformu I. fazını bugün itibarıyla hizmete ve firmalarımızın kullanımına açıyoruz. Çalışmalarımız II. Faz için devam edecek ve yıl sonuna kadar tamamlayacağız. II. fazda daha da akıllı bir robot ve genişletilmiş bir içerik ortaya koyacağız. Daha kapsamlı ülke önerileri yer alacak. İhraç ürünü ile birlikte satılabilecek yan ve tamamlayıcı ürünlere ilişkin tavsiyeler sunabilecek. Yine yapay zeka algoritmaları kullanan bir 'chatbot' platformda yer alacak ve firmalarımızın sorularını 7/24 cevaplıyor olacak.

Ayrıca, firmalarımızla söz konusu ülkelerdeki potansiyel ithalatçı bilgilerini de mümkün olan en güncel ve kapsamlı şekilde paylaşıyor olacağız. I. fazda hedef pazarlara yönelik, II. fazda hedef pazarlardaki ithalatçıları da firmalarımızla paylaşıyor olacağız. Bunun dışında, yurt dışındaki ithalatçıların firmalarımıza ulaşmalarını sağlayacağız. Firmalarımız bu platform üzerinden kendilerine ait bir sayfa oluşturarak ürünlerini bu platform üzerinde sergileyebilecekler ve yurt dışında bir ürün için arama yapmak istediğinde Türkiye'deki bu üreticimize de ulaşabiliyor olacaklar."

"Ticaretin tüm aşamalarında dijitalleşmenin önemi giderek artıyor"

Kolay İhracat Platformu'na ihracatçıların ve firmaların e-Devlet üzerinden ulaşabileceğini belirten Pekcan, "İşlenen veriler çerçevesinde üretilen çıktılar çok daha fazla sayıda ihracatçımıza ücretsiz olarak sunulmuş olacak. Kolay İhracat Platformu'nun özellikle hedef pazar analizi konusunda büyük bir kolaylık yaratacağını değerlendiriyoruz." diye konuştu.

Pekcan, ticaretin tüm aşamalarında dijitalleşmenin öneminin giderek arttığına dikkati çekerek, "Firmalarımızla birlikte bu konuya özel önem atfederek çalışıyoruz. Bu doğrultuda da Kolay İhracat Platformu projemizi gerçekleştirdik." dedi.

Kolay İhracat Platformu ile ihracatçıların en güncel verilerle beslenen, en yeni analiz tekniklerini kullanan, çağdaş bir dijital platforma kavuştuğunu dile getiren Pekcan, "Diğer ülkelerdeki benzer platformlara kıyasla çok daha teknolojik gelişmiş bir platformun Türk ihracatçısının kullanımına sunuyoruz. Kolay İhracat Platformu ile ihracat bundan sonra daha da kolay." değerlendirmesinde bulundu.

Bu arada Kolay İhracat Platformu Tanıtım Toplantısı, platform hakkında yapılan detaylı sunumla devam etti.

İş dünyası birlik ve dernek yöneticilerinin katılımıyla düzenlenen toplantı, geri sayımın ardından hizmetin devreye alınmasıyla sona erdi.

(Bitti)