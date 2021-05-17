Kolay Kampüs'ten öğrencilere yüzde 20 indirim - Son Dakika

Dijital eğitim platformu Kolay Kampüs, yeni nesil finansal teknoloji grubu Multinet Up ile iş birliği yaptı. Bu kapsamda, eğitim paketlerinde yüzde 20 indirim uygulanacak.

Öğrencilere konu anlatım videoları, konu ve kazanımlara göre hazırlanmış online konu testleri, sınav sistemine uygun online ve basılı deneme sınavları, kişiye özel çalışma kılavuzları, performans takibi için detaylı analizler sunan Kolay Kampüs, Multinet Up ile iş birliğine imza attığını açıkladı. İş birliği kapsamında MultiNet yemek kartı kullanıcıları Kolay Kampüs'ün LGS ve YKS için sunduğu kapsamlı eğitim paketlerinden MultiPay mobil cüzdanlarındaki kodu kullanarak yüzde 20 indirimle yararlanacak.

"ÖĞRENCİLERİN BAŞARIYA ULAŞMALARINI DESTEKLİYORUZ"

Multinet Up Pazarlamadan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Bora Işık konuyla ilgili yaptığı açıklamada, "Multinet Up'ta paydaşlarımıza sunduğumuz avantajların çeşitli iş birlikleri ile çoğaltılmasını önemsiyoruz. Özellikle pandemi döneminde yaşanan gelişmeler, farklı ihtiyaçların doğmasına sebep oldukça biz de bu ihtiyaçlara alanının en iyi aktörleriyle yaptığımız iş birlikleriyle çözüm sunmaya gayret ediyoruz. Uzaktan eğitim döneminde desteğe ihtiyaç duyan öğrencilerin, sınav hazırlık sürecindeki eksiklerini tamamlayarak başarıya ulaşmalarını desteklemek için Kolay Kampüs ile bir araya geldik. Öğrencilerin Kolay Kampüs'ün tamamlayıcı eğitim sisteminden Multinet Up ayrıcalığı ile yararlanmasına olanak sağlayan bu iş birliğinde emeği geçen herkese teşekkür ederiz" dedi.

"HEDEFİMİZ EĞİTİM VİZYONERİ OLMAK"

Kolay Kampus Genel Müdür Yardımcısı Nilay Özmen ise, "Kolaykampus.com, sınavlara hazırlanan öğrencilerimize sunduğumuz içeriklerle bu sene hayata geçti. Hedefimiz Kolay Kampüs markamızı eğitimde çatı marka olarak konumlandırmak ve her yaştan kullanıcıya kişiselleştirilmiş içerikler ile gelişim ve çalışmalarını planlayabilecekleri bir eğitim vizyoneri olmak. Özellikle bu dönem sınavlara hazırlanan gençlere her kanaldan ulaşarak, uzaktan eğitim döneminde eksiklerini tamamlamak ve onlara fayda sağlamak bizim için çok önemli. Bu anlamda Multinet Up'ın ekosistemine önem veriyoruz ve Kolay Kampüs avantajlarıyla Multinet Up kullanıcılarını buluşturuyoruz. Eğitimde farklı sektörlerle iş birlikleri bu bağlamda bizim için çok kıymetli. Tüm sektörlere bu vizyonumuzla ulaşmayı hedefliyoruz" ifadelerini kullandı.