Kolay para kazanayım dedi, düğün için biriktirdiği parayı da kaybetti - Son Dakika

25 yaşındaki Burak Çalıca, sosyal medya üzerinden arkadaşının hesabından kolay para kazandırma vaadi sunan bir sistem hakkında mesaj aldı. Çalıca, arkadaşından geldiğini düşündüğü hesaba 70 bin lirasını kaptırdı.

EVLENMEK İÇİN BİRİKTİRDİĞİ PARAYI DOLANDIRICILARA KAPTIRDI

Kocaeli'nin Çayırova ilçesinde yaşayan 25 yaşındaki fabrika işçisi Burak Çalıca, sosyal medya üzerinden arkadaşının hesabından kolay para kazandırma vaadi sunan bir sistem hakkında mesaj aldı. Daha sonra karşıdaki şahısların, Çalıca'nın kazancının 40 bin liraya ulaştığını ve daha fazla para göndermesi gerektiğini söylemesi üzerine genç şahıs ev, araba almak ve evlenmek için biriktirdiği parayı dolandırıcılara yolladı. Çalıca, paranın eksik kalması üzerine bir de bankadan kredi çekti. Daha sonra ise arkadaşını telefondan arayan Çalıca, mesajı kendisinin göndermediğini, hesabının başkalarının elinde olduğunu öğrenince dolandırıldığını anladı.

"70 BİN LİRA ZARARIM VAR"

Arkadaşının hesabının çalındığını söyleyen Çalıca, "Ben de ona aldanarak bin lira kadar para yatırdım. Bunun devamı geldi. Bu arkadaşımın hesabı değilmiş, sonradan fark ettik. Hesap dolandırıcıların eline geçmiş. Oradan para kazandırma vaadiyle bin lira istediler. Ben de aldandım. Daha sonra 'vergisi çıktı' diyerek tekrar 8 bin lira istediler, onu da gönderdim. Bu böyle devam etti, 12 bin liraya çıktı, 22 bin lira istediler. Yaklaşık olarak 70 bin lira gibi bir zararım var. Bana 'Seni arayacaklar, Forex diye bir uygulama var' dediler. Para kazandırdığını söylediler. Ben de inanmadığımı belirttim. İnternette, sosyal medyada çok duyuyoruz, karşımıza geliyor. Aldandım, parayı gönderdim. Bunların şebeke olduğunu düşünüyorum. Arkadaşım olduğunu düşünerek zaten böyle bir şey yaptım. Arkadaşımın da hesabı çalınmış. Kendisini telefonla arayarak ulaştığımda 'Hesabım çalındı, senin gibi birkaç arkadaşımı daha dolandırdılar' diye söyledi. Sonrasında tabii ki savcılığa suç duyurusunda bulundum" dedi.

"BENİMLE DALGA GEÇTİLER"

Şahısların kendisine 40 bin lira kazanç elde ettiğini, bunu alabilmek için 8 bin lira daha göndermesi gerektiğini söylediklerini aktaran Çalıca, "Ben de tedirgin olmama rağmen para gelir umuduyla gönderdim. Sonra vergi adı altında yine para istediler. Bu şekilde 66 bin lira bir ödemem oldu. Beni bir telefon numarası aradı. Detayları anlatıp bin lira istediler. Daha sonra başka bir numara kendilerini muhasebe birimi olarak tanıtıp para istediler. Bunlara da parayı gönderdim. Ben aldandığımı anladığım zaman telefonu açtılar, polise başvuracağımı söyledim. Benimle dalga geçtiler, 'Evet nasıl kandırdık?' gibi kelimeler kullandılar. Zaten ondan sonra ben direkt resmi yollara başvurdum. Daha da iletişim kurmadık" diye konuştu.

DÜĞÜN PARASINI DOLANDIRICILARA KAPTIRDI

Kendisinin fabrikada çalıştığını dile getiren Çalıca, "40 bin lira kadar birikmiş param vardı. 30 bin lira da o gece aldanarak kredi çektim, onlara verdim. Elimdeki paradan da oldum, kredi de çekmiş oldum. Bu şekilde bir mağduriyetim var. Araba almayı düşünüyordum. Ev alayım, evleneyim gibi ümitlerim vardı, hayaller kuruyordum. Bu şekilde bir gecede mağdur oldum. Kimse kesinlikle hiç kimseye itibar etmesin. Kimsenin kandırılmamasını istiyorum. Cumhurbaşkanımızdan, İçişleri Bakanımızdan, sesimi duyan herkesten yardım bekliyorum. İnşallah bu kişilerin daha fazla kimseyi dolandırmadan bulunmasını talep ediyorum. Çünkü bu mağduriyetler ilk değil, son da olmayacak. Bunun bilincindeyim. İnşallah Adalet Bakanlığımız, Cumhurbaşkanımız, İçişleri Bakanımız, her kim bu konuda ilgiliyse İnşallah bunların en kısa sürede bulunup cezalarını çekmesini talep ediyorum. Türkiye Cumhuriyeti büyük bir devlettir" sözlerine yer verdi.