Son Dakika Haberleri: Kolay Temizlenebilen Silinebilir Kumaş Baharı "Kilim" İle Karşılayın

Kolay Temizlenebilen Silinebilir Kumaş Baharı "Kilim" İle Karşılayın

14 dakika önce

Baharın yavaş yavaş kendini hissettirmeye başladığı şu günlerde Kilim Mobilya, yaşam alanlarında değişiklik yapmak isteyenleri "Bahar Oturma Odası" ile karşılıyor.

Kolay Temizlenebilen Silinebilir Kumaş Baharı

Her sezon olduğu gibi bu sezonda zamanın ruhuna göre değişen moda ve trendlerini ev dekorasyonuna taşımak isteyenlerin sesi olan Kilim Mobilya, baharı çok özel bir kampanya ile karşılıyor.

Kolay temizlenebilir örme kumaşı, 90 derecede açılıp kapanarak duvara temas etmeden çalışan yatak mekanizması ve tasarımında kullanılan yüksek ayakları sayesinde kullanıcısına kolay zemin temizliği yapabilme imkânı sunuyor.

Sadelik Zamanı…

Özellikle evin en güzel kısmına koyacağınız berjerleriyle de beğeni kazanan Bahar Oturma Odası, sevdiğiniz kişiyle yapacağınız sohbetlerin ve doyumsuz kitap okumalarınızın en güzel yeri oluyor.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 28.02.2019 10:05 Kaynak: Bültenler

Kilim Mobilya, Yenikadinda Gösterme, Güncel
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