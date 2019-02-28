Kolay Temizlenebilen Silinebilir Kumaş Baharı "Kilim" İle Karşılayın
14 dakika önce
Baharın yavaş yavaş kendini hissettirmeye başladığı şu günlerde Kilim Mobilya, yaşam alanlarında değişiklik yapmak isteyenleri "Bahar Oturma Odası" ile karşılıyor.
Her sezon olduğu gibi bu sezonda zamanın ruhuna göre değişen moda ve trendlerini ev dekorasyonuna taşımak isteyenlerin sesi olan Kilim Mobilya, baharı çok özel bir kampanya ile karşılıyor.
Kolay temizlenebilir örme kumaşı, 90 derecede açılıp kapanarak duvara temas etmeden çalışan yatak mekanizması ve tasarımında kullanılan yüksek ayakları sayesinde kullanıcısına kolay zemin temizliği yapabilme imkânı sunuyor.
Sadelik Zamanı…
Özellikle evin en güzel kısmına koyacağınız berjerleriyle de beğeni kazanan Bahar Oturma Odası, sevdiğiniz kişiyle yapacağınız sohbetlerin ve doyumsuz kitap okumalarınızın en güzel yeri oluyor.
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Haber Yayın Tarihi : 28.02.2019 10:05 Kaynak: Bültenler
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