'Kolay yoldan para kazanma' linkine tıkladı, 74 bin TL'sini kaptırdı

MANİSA'da, internette gördüğü linki tıklayan A.K. (35), sanal ortamda kendisine verilen görevler üzerinden para kazandığını düşünerek, dolandırıcılara 7 günde 74 bin TL'sini kaptırdı. Pişman olduğunu söyleyen kadın, kendisini dolandırılan kişi ya da kişilerin bulunması için avukatı aracılığıyla suç duyurusunda bulundu.

Yunusemre ilçesinde yaşayan ve evli olan A.K. isimli kadın, internette dolaşırken, 'Kolay yoldan para kazanmak ister misiniz?' yazılı reklamla karşılaştı. Bilgi almak için linke tıklayan kadın, karşısındaki kişiyle WhatsApp'tan görüşmeye başladı. Uygulama üzerinden görevler verilen A.K.'ye, güven kazanmak için bu görevler karşılığında küçük çapta para da yatırıldı.