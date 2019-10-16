Son Dakika Haberleri: Kolbeinn Sigthorsson: "Türkiye'yi yine yeneriz"
Son Dakika Spor Kolbeinn Sigthorsson: 'Türkiye'yi yine yeneriz'

Kolbeinn Sigthorsson: "Türkiye'yi yine yeneriz"

1 saat önce

Spor Arena Dış Haber | 2016-17 sezonunda Galatasaray'a transfer olan ancak sakatlığı nedeniyle hiçbir resmi maçta forma giyemeyen İzlandalı forvet Kolbeinn Sigthorsson, Türkiye hakkında açıklamalarda bulundu.

Kolbeinn Sigthorsson:

Spor Arena Dış Haber | 2016-17 sezonunda Galatasaray'a transfer olan ancak sakatlığı nedeniyle hiçbir resmi maçta forma giyemeyen İzlandalı forvet Kolbeinn Sigthorsson, Türkiye hakkında açıklamalarda bulundu.


EURO 2020 elemelerinde son iki maç kala Türkiye'nin 4 puan gerisine düşen İzlanda'nın golcüsü, Kasım ayında ay yıldızlı ekip ile oynayacakları maç öncesinde iddialı konuştu.


"YENDİK YİNE YENERİZ"


Kolbeinn Sigthorsson, "Son maçta Andorra'yı yendik ama Türkiye'nin Fransa'dan puan alması bizim için iyi olmadı. Her şeye rağmen umudumuzu kaybetmeyeceğiz. Andorra'ya da güveniyoruz! Biz zaten daha önce Türkiye'yi yendik, tekrar yeneriz." sözlerini kullandı.


Galatasaray, İzlanda, Türkiye, Spor

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 16.10.2019 02:32 
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