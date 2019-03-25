Koldere Mahallesi'nin Terfi Hattı Yenilendi
1 saat önce
MASKİ Genel Müdürlüğü, Saruhanlı ilçesine bağlı Koldere Mahallesi'nde vatandaşlara daha sağlıklı ve kaliteli içme suyuna kavuşturmak için 2 kilometrelik terfi hattını yeniledi.
Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdürlüğü tarafından il genelinde yürütülen yenileme çalışmalarına aralıksız devam ediyor. İçme Suyu Dairesi Başkanlığı ekipleri tarafından yapılan çalışmalarla uzun yıllar önce döşenen ve zaman zaman sorun yaşanan terfi hattında yenileme çalışması gerçekleştirildi. Bu kapsamda MASKİ, Saruhanlı ilçesine bağlı Koldere Mahallesi'nin terfi hattını yenileyerek vatandaşları daha sağlıklı ve kaliteli içme suyuna kavuşturdu.
"Büyükşehir ve MASKİ sayesinde büyük yatırımlar yapılıyor"
Koldere Mahalle Muhtarı İbrahim Durbay, "Mahallemizde başlatılan içme suyu terfi hattımızın yenileme çalışmaları tamamlandı. MASKİ sayesinde daha sağlıklı suyumuza kavuştuk. MASKİ her çalışmasıyla gözle görünür hizmetler kazandırıyor. Gerçekten çok büyük yatırımlar yapılıyor. Bu yatırımlar toprağa gömülüyor diyenler yanılıyorlar. Alt yapımız sağlam ve sağlıklı olmazsa gelecekte çok büyük sıkıntılar yaşarız. Büyükşehir ve MASKİ'ye mahallemize ve memleketimize bu büyük yatırımları sağladığı için müteşekkiriz. Emeği geçenlere ayrıca teşekkürlerimizi sunuyoruz" dedi.
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Haber Yayın Tarihi : 25.03.2019 06:01 Kaynak: Bültenler
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