Son Dakika Haberleri: Koldo Alvarez: Türkiye çok güçlü bir takım"
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Koldo Alvarez: Türkiye çok güçlü bir takım"

1 saat önce

2020 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2020) Elemeleri H Grubu 5. hafta maçında yarın Türkiye'ye konuk olacak Andorra'da teknik direktör Koldo Alvarez, ofansif olarak çok güçlü bir takıma karşı mücadele edeceklerini söylediAlvarez, Vodafone Park'ta düzenlenen basın toplantısında yaptığı...

Koldo Alvarez: Türkiye çok güçlü bir takım

2020 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2020) Elemeleri H Grubu 5. hafta maçında yarın Türkiye'ye konuk olacak Andorra'da teknik direktör Koldo Alvarez, ofansif olarak çok güçlü bir takıma karşı mücadele edeceklerini söyledi


Alvarez, Vodafone Park'ta düzenlenen basın toplantısında yaptığı açıklamada, Türkiye ile çok zor bir maça çıkacaklarını belirterek, "Türkiye, ofansif olarak çok güçlü bir takım. Yarın maçta bize karşı çok ofansif oynayacaklar. Biz de takım halinde buna en iyi şekilde cevap vermeye çalışacağız." ifadelerini kullanıldı.


Türkiye'nin kadrosunda çok kaliteli futbolcular olduğunun altını çizen Koldo Alvarez, "Türkiye, çok komple bir ekip. Her oyuncunun farklı özellikleri var. Avrupa standartlarının üstünde birçok oyuncuya sahipler. Bu fark, bir bütünlük oluşturuyor. Türkiye, Fransa karşısında aldığı galibiyetle bu gruptan çıkabileceğini kamuoyuna gösterdi. Yarın Türkiye karşısında bir oyuncumuz cezası nedeniyle oynayamayacak. Diğer futbolcular ise hazır durumda." değerlendirmesinde bulundu.


Andorra Milli Takımı'nın kaptanı Ildefons Lima ise elemelerde önce Türkiye, sonra da Fransa gibi 2 güçlü takımla karşılaşacaklarını ancak her şeye rağmen en iyi performanslarını ortaya koymak istediklerini kaydetti.

Vodafone Park, Türkiye, Andorra, Avrupa, Spor

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 06.09.2019 07:40 
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