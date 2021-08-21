Köle tüccarı Robert Geffrye'nin heykelinin kaldırılması için gösteri düzenledi - Son Dakika

Gösteriye, İngiltere'nin ilk siyahi kadın milletvekili Diane Abbot da katılarak konuşma yaptı.

"Irkçılığa Karşı Dur (Stand Up To Racism)" tarafından düzenlenen gösteriye katılan protestocular, 1912'den bu yana müzenin giriş kapısının üzerinde yer alan köle tüccarı Geffrye'nin heykelin kaldırılması için hükümete çağrıda bulundu.

İngiltere'nin başkenti Londra 'da ırkçılık karşıtları, "Museum of the Home" isimli müzenin girişinde yer alan köle tüccarı Robert Geffrye'nin heykelinin kaldırılması için eylem düzenledi.

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